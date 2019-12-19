Зозуля вперше прокоментував скандал з фанами "Райо Вальєкано"

Нападник "Альбасете" Роман Зозуля провів пресконференцію, присвячену скандалу з фанатами іспанського клубу "Райо Вальєкано". Український футболіст прокоментував інцидент у матчі проти "Райо", під час якого фанати назвали його нацистом.

Зозуля провів пресконференцію в присутності агента Володимира Кузьменка та керівництва "Альбасете".

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Наводимо коментар Романа Зозулі без змін.

"Я хочу повідомити, що коли в Україні розпочалася війна, у нас не було армії, тому добровольці намагалися допомогти. Наш фонд ніколи не купував зброю чи будь-які інші речі для бою, а винятково для збереження життів захисників нашої країни. Ми з колегами купували автомобілі швидкої допомоги, їжу, одяг. Я вважаю, що допомагати своїй країні та бути патріотом – це не злочин.

Ми знаємо, що війна – це щось жахливе. Я постійно відвідував лікарні й регулярно бачив хворих та поранених. Я повинен бути частиною допомоги моїй країні. Я дуже мало розповідав про те, що я роблю – міг би розказати набагато більше. Ми допомагаємо, зокрема, лікарням та хворим на рак.

Хочу пригадати той момент, коли підписав контракт з "Райо Вальєкано". Після підписання угоди я зустрівся в офісі клубу з керівництвом, після чого мені повідомили, що не хочуть, щоб я за них грав. Я спитав чому й отримав відповідь, що мене вважають фашистом. Це було вперше, коли мене назвали фашистом. Коли я спитав, чому вони так вирішили, то почув, що це через допомогу армії моєї країни. Хоча водночас деякі прихильники "Райо" воюють на іншому боці.

Фотографія (з автоматом, – "Спорт24") з'явилася пізніше, після цього мене почали називати нацистом. Підкреслюю, що спочатку мене називали фашистом, а потім – нацистом і расистом. Як ви знаєте, мій найкращий друг Бела (ексфорвард "Альбасете", – "Спорт 24") – темношкірий. Для мене не має значення, який у людини колір шкіри чи національність. Для мене всі люди – однакові. Можете спитати це у моїх колишніх одноклубників у "Бетісі" чи "Альбасете".

Що стосується гри під 18-м номером, то в "Дніпрі" та "Бетісі" мені його дали, я не обирав. У київському "Динамо" я грав під 49-м номером, це нічого не означає (цими числами намагаються зашифрувати пов'язану з нацистською ідеологією абревіатуру. 18 відповідає "AH", – "Спорт 24"). Я хотів поговорити з фанатами, пояснити це. Вони й так все знають про мене, позаяк дехто з них за гроші воює на Донбасі за іншу сторону.

Хочу подякувати Іспанії загалом за підтримку. Я отримав чимало повідомлень зі словами підтримки. Іспанія – це мій другий дім, я люблю цю країну. Дякую Федерації та керівництву Альбасете, а також всій команді. Не знаю, як я можу їм віддячити за те, що вони для мене роблять", – цитує Зозулю Mundo Deportivo.

Що відомо про скандал?15 грудня під час матчу Сегунди між "Райо Вальєкано" й "Альбасете" фанати команди-господарки вигукували образливі вигуки на адресу Зозулі, називаючи його нацистом.



Головний арбітр гри двічі зупиняв матч, а на другий тайм футболісти "Альбасете" відмовилися виходити. Поєдинок не було дограно.

Чому фанати "Райо Вальєкано" ображали Зозулю?

1 лютого 2017 року було оголошено, що Зозуля переходить у "Райо Вальєкано" на правах оренди. Перехід супроводжувався масовими протестами фанатів. Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклад наводили його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі.

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Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом". Перехід гравця у "Райо" було зірвано.

Зважаючи, що трансферне вікно вже було закрито, ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою "весна-осінь". Влітку 2017 року Роман Зозуля перейшов до "Альбасете", за який виступає досі.