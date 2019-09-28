Зозуля вперше в сезоні забив за "Альбасете", але це не врятувало команду від поразки

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Роман Зозуля
Роман Зозуля / ФК "Альбасете"

Іспанський "Альбасете" програв "Лас-Пальмасу" у 8 турі Сегунди. Українець Роман Зозуля відіграв весь поєдинок та став автором забитого м'яча і гольової передачі.

Роман Зозуля забив перший гол в сезоні у виїзному матчі 8 туру Сегунди проти "Лас-Пальмасу" (3:2).

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Роман Зозуля звично вийшов у стартовому складі "Альбасете".  До 86 хвилини команда Зозулі програвала 3:0 і українець скоротив відставання своєї команди в рахунку. Роман головою переправив м'яч у ворота повз голкіпера, який помилився на виході.

А на останніх секундах Зозуля ще й віддав асист на Кунью, який забив другий гол "Альбасете", але було вже пізно. Саме Зозуля отримав від Sofa Score найвищу оцінку в складі "механічного сиру" – 8,3.

"Лас-Пальмас" набрав 9 очок та піднявся на 13 місце. "Альбасете" залишився на 6-й позиції, але вже в суботу ризикує опуститися нижче. Наступний матч "Альба" проведе 1 жовтня проти "Расінга".

blog_ava
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Теги: Футбол Спорт
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