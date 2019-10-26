Зозуля яскравим голом наприкінці матчу приніс перемогу "Альбасете": відео

Українець Роман Зозуля забив гол за "Альбасете" в матчі 13-го туру Сегунди. М'яч українця приніс "Альбасете" перемогу в грі проти лідера турнірної таблиці "Кадіса".

29-річний українець в компенсований до другого тайму час забив єдиний гол у матчі. Зозуля відгукнувся на простріл з флангу та переправив м'яч у сітку головою.

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Тепер на рахунку нападника три голи й одна результативна передача в 12 матчах у цьому сезоні.

Відеоогляд матчу

У минулому турі гол Зозуля приніс "Альбасете" перемогу над "Фуенлабрадю", також забивши єдиний гол у грі.

Після 13 матчів "Альбасете" йде на другому місці в турнірній таблиці другого за силою чемпіонату Іспанії, відстаючи від "Кадіса" на 9 очок.

Як відомо, влітку в українського нападника закінчився термін контракту з іспанським "Альбасете". Клуб та гравець тривалий час вели перемовини, які закінчились підписанням нової угоди