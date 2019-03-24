Зозуля знову став жертвою іспанських вболівальників

Український нападник Роман Зозуля, який виступає в другій за значимістю іспанській лізі за клуб "Альбасете", знову став жертвою фанатів.

Український нападник відіграв повний матч 31 туру Сегунди, в якому "Альбасете" на виїзді розгромив 3:0 "Луго".

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Зозуля голів не забивав, але взяв участь у голах.

Проте поєдинок затьмарила поведінка фанатів "Луго", яка перейшла межі розумного, повідомляє Footballhub.

Під час матчу прихильники "Луго", які є "антифашистами" та прихильниками "лівих" поглядів, викрикували "Zozulia muerte!", що в перекладі з іспанської означає "Зозуля помри".

Як відомо, у сезоні 2016/17 Роман Зозуля перейшов з "Бетіса" у "Райо Вальєкано" в останні години трансферного вікна. Однак через неадекватні дії фанатів-радикалів, які звинуватили українця в нацизмі, він повернувся у Севілью. Також фанати "Райо Вальєкано" виступили проти української армії з ярликами російської пропаганди про "нацистів".

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