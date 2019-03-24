Зозуля знову став жертвою іспанських вболівальників

310 Читать новость на русском
Роман Зозуля
Роман Зозуля / twitter.com/_RadioRO

Український нападник Роман Зозуля, який виступає в другій за значимістю іспанській лізі за клуб "Альбасете", знову став жертвою фанатів.

Український нападник відіграв повний матч 31 туру Сегунди, в якому "Альбасете" на виїзді розгромив 3:0 "Луго".

Читайте також: Іспанські фанати звинувачують Романа Зозулю в нацизмі

Зозуля голів не забивав, але взяв участь у голах.

Проте поєдинок затьмарила поведінка фанатів "Луго", яка перейшла межі розумного, повідомляє Footballhub.

Під час матчу прихильники "Луго", які є "антифашистами" та прихильниками "лівих" поглядів, викрикували "Zozulia muerte!", що в перекладі з іспанської означає "Зозуля помри".

Як відомо, у сезоні 2016/17 Роман Зозуля перейшов з "Бетіса" у "Райо Вальєкано" в останні години трансферного вікна. Однак через неадекватні дії фанатів-радикалів, які звинуватили українця в нацизмі, він повернувся у Севілью. Також фанати "Райо Вальєкано" виступили проти української армії з ярликами російської пропаганди про "нацистів".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Вигнали з партії, з роботи та кинули за ґрати: фотограф зіпсував кадр лідеру Північної Кореї
сьогодні
4537
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Американський боєць нищівним ударом нокаутував суперника, що той нічого не пам'ятає: відео
сьогодні 14:36 Американський боєць нищівним ударом нокаутував суперника, що той нічого не пам'ятає: відео
1139
Усик отримав титул "Людина року – 2018": фото з нагородження
сьогодні 11:24 Усик отримав титул "Людина року – 2018": фото з нагородження
273
Як П'ятов у фантастичному стрибку врятував збірну України від голу: відео
23 березня 14:33 Як П'ятов у фантастичному стрибку врятував збірну України від голу: відео
2090
Андрій Шевченко заговорив про бажання тренувати клуб
22 березня 11:12 Андрій Шевченко заговорив про бажання тренувати клуб
923
Збірна України посіла 7-е місце в Кубку націй, Віттоцці здобула Малий кришталевий глобус
21 березня 20:41 Збірна України посіла 7-е місце в Кубку націй, Віттоцці здобула Малий кришталевий глобус
482
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук