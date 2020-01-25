Зробив висновки і мрію знову грати за "Динамо", – скандальний нападник киян

Люксембурзький легіонер "Динамо" Жерсон Родрігес поділився своїм баченням ситуації, яка склалася навколо нього в київському клубі.

Спорт24 писав, що керівництву і тренерському штабу "Динамо" набридло байдуже ставлення Родрігеса до своїх професійних обов'язків. Слова футболіста цитує видання SportArena.

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– Жерсон, чому ти зараз тренуєшся з дублем, як думаєш?

– Слухай, деякі речі важко пояснити. Початок кар'єри в "Динамо" був дуже хорошим для мене, зміна тренера не вплинула погано на клімат в команді, все було чудово. Ми часто розмовляли з новим тренером, обговорювали мою проблему, чому я не граю, чому постійно сиджу на лавці запасних. Я розумію, що це рішення тренера перевести мене в дубль, і я його поважаю! Але тепер моє завдання – довести, що я заслуговую грати в "Динамо".

– Великий відсоток ЗМІ розповідали історії про твоє нічне життя. Воно, дійсно, існує в такому обсязі?

– Слухай, я обговорював ці моменти з тренерським штабом. Питав, чи впливає інформація в інтернеті на те, що я не граю. Головне – ретельно і старанно працювати, а то, що пише преса – часто брехня.

– Окей, розкажи мені побільше про Жерсона Родрігеса. Що це за хлопець? Який у нього характер? Стиль життя?

– Жерсон Родрігес – це саме той хлопець, якого ти знаєш. Усміхнений, веселий, з почуттям гумору. Жартувати просто обожнюю, з усіма. Сам знаєш, якщо до мене добре ставитися, я відповідаю взаємністю, намагаюся дізнатися людину краще, бути ближче до нього. Якщо це неможливо з певних причин, завжди тримаю дистанцію. Не особливо люблю присвячувати всіх в особисте життя. Потрібно бути професіоналом, розуміти, що в Україну я приїхав не для того, щоб заводити друзів. А для того, щоб працювати...

– В "Динамо" у тебе є друзі, з ким ти можеш поділитися проблемами?

– До мене разок приїжджали друзі з Люксембургу. У Києві у мене є Кадар, Момо, Вербіч, Кендзьора, Піваріч... Кожен співробітник клубу дорогий мені по-своєму. З українськими гравцями нашої команди ми познайомилися раніше, коли грала збірна Люксембургу проти вашої країни. Той же Віталік Миколенко... Ми жорстко грали один проти одного на полі, але коли я прийшов в "Динамо", у нас виросли дуже теплі стосунки. Можливо, у багатьох моментах я був не правий, але я зробив висновок з цієї ситуації і мрію знову грати за "Динамо".

– Що хочеш сказати уболівальникам, що можеш пообіцяти їм від себе?

– Не люблю обіцяти, люблю робити. А вболівальникам "Динамо" скажу наступне: "Дякую тим, хто вірить і підтримує мене". Давайте разом досягати нових перемог із нашим клубом, давайте зробимо це разом, з вашою підтримкою на трибунах і за її межами. Підтримайте зараз хлопців в Туреччині, повірте, нам, як і вам зараз непросто. Хлопці стараються, щоб виглядати краще у ваших очах.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Жерсон Родрігес найближчими днями перейде в один з японських клубів.

Нагадаємо, що Жерсон Родрігес перейшов в "Динамо" в серпні цього року, а сума трансферу за неофіційними даними склала 2 мільйони євро. За "біло-синіх" форвард збірної Люксембургу зіграв у всіх турнірах 12 матчів, в яких забив два голи.

Наразі орієнтовна вартість футболіста оцінюється в 1,8 мільйони євро. Контракт Родрігеса з "Динамо" розрахований до літа 2024 року. Також в активі Жерсона 16 матчів у складі збірної Люксембургу, де він забив один м'яч.