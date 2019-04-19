З'явилися несподівані деталі відставки Вернидуба із "Зорі"

Відставка головного тренера луганської "Зорі" Юрія Вернидуба все ж може відбутися найближчим часом. Керівництво клубу поставило ультиматум фахівцю.

Президент "Зорі" Євген Геллер після вильоту луганчан з Кубка України від "Інгульця" начебто в телефонному режимі поставив ультиматум 53-річному Вернидубу, повідомляє Zarya.lg.ua.

Читайте також: Новачок "Динамо" відзначився ефектним голом у матчі проти "Ворскли": відео

Українського фахівця звільнять, якщо він не зможе стабілізувати гру, а команда не займе єврокубкове місце. Крім того, тренерський штаб і футболісти будуть оштрафовані за поразку в півфіналі Кубка від "Інгульця". Деякі гравці, можливо, будуть переведені в дубль.

Раніше сайт уболівальників луганського клубу повідомив, що Вернидуб покине "Зорю" до кінця цього тижня. Остаточне рішення начебто мало бути прийнято після розмови з президентом Євгеном Геллером. Згодом з'явилася інформація, що керівництво клубу не прийняло відставку наставника.

Водночас Юрій Вернидуб спростував інформацію про свою відставку.

Після 24 турів "Зоря" посідає п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від "Олександрії" на 12 очок. Відрив від "Львова", що на 6-й позиції, становить 2 очки. Наступний матч у чемпіонаті України "Зоря" 24-го квітня зіграє проти "Львова".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram