З'явилися несподівані подробиці катастрофи літака, на якому був Еміліано Сала
З'явилися нові подробиці трагедії літака, на борту якого був футболіст "Кардіффа" аргентинець Еміліано Сала.
Пілот літака, що розбився, Девід Ібботсон, ймовірно, не мав ліцензії на перевезення пасажирів. Це робило рейс незаконним.
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За даними BBC, Ібботсон не завершив навчання й не отримав ліцензію. Після катастрофи не були знайдені ні ліцензія пілота, ні бортовий журнал. Тіло Девіда Ібботсона також не виявлено.
У проміжному звіті відділу з розслідування авіаційних подій (AAIB) повідомляється, що 59-річний пілот мав приватну ліцензію у Великобританії й США – це не дає йому право перевозити платних пасажирів.
Агент Віллі Маккей, який організував політ, не сумнівається у кваліфікації пілота.
Я довіряв Девіду, у мене не було причин цього не робити. Адже, коли ви замовляєте таксі, ви не питаєте, чи є у водія права. Мені серйозно говорили, що це дуже хороший пілот, і лаяти його після смерті – ганьба. Я не вважаю кого-небудь відповідальним, це просто трагічна аварія,
– цитує Маккея BBC.
Що сталося з Еміліано Сала?
- Увечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою.
- Перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.
- Після повідомлення про зникнення літака, було розпочато рятувальну операцію. Однак вона ускладнювалася через погані погодні умови, а також через те, що область пошуків була доволі великою.
- 24 січня поліція офіційно припинила операцію з пошуків зниклого літака. Причиною стало те, що шансів знайти вцілілими Еміліано Сала та Дейва Ібботсона майже не було.
- Після цього пошуками зайнялися приватні рятувальники. Вони й виявили уламки літака. У четвер, 7 лютого, рятувальники змогли витягти тіло з уламків затонулого в Ла-Манші літака.
- У п'ятницю, 8 лютого, поліція підтвердила, що тіло, яке було виявлене на борту затонулого літака та підняте на поверхню – це 28-річний аргентинський футболіст. Тіло пілота Дейва Ібботсона досі не вдалося виявити.
- 11 лютого експерти назвали причину смерті Еміліано Сала.