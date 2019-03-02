З'явилися несподівані подробиці катастрофи літака, на якому був Еміліано Сала

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Еміліано Сала
Еміліано Сала / twitter.com/100dailynews1

З'явилися нові подробиці трагедії літака, на борту якого був футболіст "Кардіффа" аргентинець Еміліано Сала.

Пілот літака, що розбився, Девід Ібботсон, ймовірно, не мав ліцензії на перевезення пасажирів. Це робило рейс незаконним.

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За даними BBC, Ібботсон не завершив навчання й не отримав ліцензію. Після катастрофи не були знайдені ні ліцензія пілота, ні бортовий журнал. Тіло Девіда Ібботсона також не виявлено.

У проміжному звіті відділу з розслідування авіаційних подій (AAIB) повідомляється, що 59-річний пілот мав приватну ліцензію у Великобританії й США – це не дає йому право перевозити платних пасажирів.

Агент Віллі Маккей, який організував політ, не сумнівається у кваліфікації пілота.

Я довіряв Девіду, у мене не було причин цього не робити. Адже, коли ви замовляєте таксі, ви не питаєте, чи є у водія права. Мені серйозно говорили, що це дуже хороший пілот, і лаяти його після смерті – ганьба. Я не вважаю кого-небудь відповідальним, це просто трагічна аварія,
– цитує Маккея BBC.

Що сталося з Еміліано Сала?

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Теги: Спорт Футбол Пропав Еміліано Сала
Джерело: 24 Канал
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