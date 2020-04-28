З'явився календар сезону Формули-1: без гран-прі Італії та дві гонки в Угорщині

Новий сезон Формули-1, який досі не стартував через пандемію COVID-19, може розпочатися в середині літа або на початку вересня. В Австрії, Великобританії та Угорщині планують провести по два етапи.

Німецьке видання Bild опублікувало можливий варіант календаря гонок Формули-1.

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За інформацією джерел видання, подвійний етап, окрім Австрії та Британії, передбачений і для Угорщини.

Натомість етапу в Бельгії та Італії не відбудуться. У календарі також може знайтися місце для перенесених етапів в Китаї та В'єтнамі.

Можливий календар сезону-2020

1-2. Гран-прі Австрії – 5 і 12 липня

3-4. Гран-прі Великобританії – 26 липня і 2 серпня

5-6. Гран-прі Угорщини – 16 і 23 серпня

7. Гран-прі Азербайджану – 6 вересня

8. Гран-прі Сінгапуру – 20 вересня

9. Гран-прі Росії – 27 вересня

10. Гран-прі Китаю – 4 жовтня

11. Гран-прі Японії – 11 жовтня

12. Гран-прі США – 25 жовтня

13. Гран-прі Мехіко – 1 листопада

14. Гран-прі Бразилії – 8 листопада

15. Гран-прі В'єтнаму – 22 листопада

16. Гран-прі Бахрейну – 6 грудня

17. Гран-прі Абу-Дабі – 13 січня

У календарі не передбачено гран-прі Іспанії. Проте директор траси в Барселоні Хоан Фонтсере повідомив, що автодром веде переговори з Формулою-1 про проведення гонки влітку.

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