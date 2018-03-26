Спорт IQ. Парашутизм

Останнім часом значної популярності набирає парашутний спорт – справа, яка не пробачає помилок, зате дає неземні можливості.

Бейсджампінг. Саме так називається, ймовірно, найекстремальніший вид спорту у світі, який зародився із парашутизму.

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Відмінність між ними полягає у відстані: у парашутизмі дистанція до землі повинна бути не менше тисячі метрів. Натомість у бейсджампінгу кілометр –це максимальна висота, з якої здійснюють стрибки.

Ще одним видом парашутизму є скайдайвінг, який піднімає до хмар та навіть вище. Він є найшвидшим з усіх немоторних видів спорту. Тут частенько розганяються майже до 500 кілометрів на годину. А середня швидкість польоту – під 300 кілометрів за 60 секунд.

Скайдайверам за коротший проміжок часу доводиться виконувати різноманітні піруети. Головне – не забути відкрити парашут.

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