00:18
27 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-7°C
6°C -7°C
  • середа
    1°C -3°C
  • четвер
    2°C -4°C
  • п'ятниця
    2°C -7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сюзерен Рамзан Кадиров. Цар хороший, а бояри злі
Вєсті Кремля
23:31, 26 березня
Вєсті.UA. Грішна Тимошенко. Клоун Добкін
Вєсті.UA
22:52, 26 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Програми Спорт IQ
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Спорт IQ. Парашутизм

Спорт IQ 52 Читать новость на русском

Останнім часом значної популярності набирає парашутний спорт – справа, яка не пробачає помилок, зате дає неземні можливості.

Бейсджампінг. Саме так називається, ймовірно, найекстремальніший вид спорту у світі, який зародився із парашутизму.

Читайте також: Спорт IQ. Регбі – найнебезпечніший командний вид спорту на планеті

Відмінність між ними полягає у відстані: у парашутизмі дистанція до землі повинна бути не менше тисячі метрів. Натомість у бейсджампінгу кілометр –це максимальна висота, з якої здійснюють стрибки.

Ще одним видом парашутизму є скайдайвінг, який піднімає до хмар та навіть вище. Він є найшвидшим з усіх немоторних видів спорту. Тут частенько розганяються майже до 500 кілометрів на годину. А середня швидкість польоту – під 300 кілометрів за 60 секунд.

Скайдайверам за коротший проміжок часу доводиться виконувати різноманітні піруети. Головне – не забути відкрити парашут.

Більше про парашутизм – дивіться у програмі.

Теги: Новини спорту Спорт IQ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 26 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук