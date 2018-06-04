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Спорт IQ. Паркур

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Це заняття визнали видом спорту лише у 2017 році. І це попри те, що у ньому можна знайти елементи єдиноборств, легкої атлетики, гімнастики, скелелазіння та багатьох інших дисциплін.

Паркур – екстремальне заняття, яке вчить на шляху до цілі долати будь-які бар’єри. Паркур – молодий вид спорту. Але українці вже встигли застрибнути в його історію. 

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Паркур з французької можна перекласти словом – смуга перешкод. З'явилося чимало термінів для окреслення головних понять паркуру. Зокрема тих, хто займається ним почали називати – трейсерами. 

У цьому спорті можна знайти елементи легкої атлетики, гімнастики, скелелазіння, плавання чи брейкдансу. Дійшло навіть до того, що у деяких країнах полісмени не проти, аби паркур ввели до програми їх фізичної підготовки. У 2017 році Велика Британія стала першою країною, яка офіційно визнала паркур видом спорту. 

Більше – дивіться у програмі. 

Теги: Спорт IQ Новини спорту екстрим Великобританія
Джерело: 24 канал
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