Спорт IQ. Сани і скелетон

Санний спорт. Заняття, яке зародилося в швейцарських горах і з шаленою швидкістю розлетілося світом. Програма Спорт IQ береться перевернути ваше уявлення про одну з головних забавок на снігу.

Хоча санний спорт – то далеко не дитяча потіха. Це один із найшвидших видів Олімпійської програми. Тут розганяються до 140 кілометрів на годину. А у 2010 році австрієць Мануель Пфістер летів вниз із рекордною швидкістю – 154 кілометрів на годину.

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Шалені швидкості роблять санний спорт не просто екстремальним, а навіть небезпечним. Тож сучасні сани мають усі підстави, аби бути частиною не лише олімпійської сім'ї, але й когорти екстремальних видів спорту.

Утім є відчайдухи, яким навіть такого рівня адреналіну замало. Вигадувати їм, на щастя, нічого не довелося – достатньо просто повернутися іншим боком до фінішу.

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