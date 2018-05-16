05:25
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    20°C 14°C
  • неділя
    18°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
23:48, 16 травня
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Програми Спорт IQ
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Спорт IQ. Стріт лудж

Спорт IQ 16 Читать новость на русском

Спускатися з гірки – неймовірно проста і водночас одна з улюблених розваг людей у всіх куточках планети. Тож не дивно, що на її основі виникла ціла купа і літніх і зимових видів спорту. Жоден з них не назвеш безпечним, утім є і найекстремальніші варіанти спусків з гірки, зокрема, стріт лудж знаходиться в 10 найнебезпечніших видів спорту.

Сніг – далеко не обов’язкова умова для того, аби кататися на санках. Є тепла версія дитячої забавки, яка переросла у повноцінний вид спорту. До вашої уваги екстремальне хобі, яке намагалася знищити поліція – стріт лудж.

Читайте також: Спорт IQ. Дельтапланеризм

Стріт лудж – це так зване вуличне катання на "санях". Люди знаходять круті схили пагорбів, забираються на них і спускаються вниз з величезною швидкістю. У цих "вуличних саней" немає гальм, тому нещасні випадки нерідкі. Захистом для спортсменів, на випадок, якщо вони куди вріжуться, служить шкіряний одяг і шоломи.Та все ж кількість смертельних випадків: приблизно 1 з 1000.

Більше – дивіться у програмі.

 

Теги: Спорт IQ екстрим Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 16 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як легко можна купити голоси фракції
16 травня, 23:00 Як легко можна купити голоси фракції "Батьківщина"
Дмитро Гнап 390
Головні новини 16 травня: Сенцов голодує, лист Савченко і резонансна знахідка біля Дніпра
16 травня, 22:02 Головні новини 16 травня: Сенцов голодує, лист Савченко і резонансна знахідка біля Дніпра
2977
Яку
16 травня, 22:00 Яку "бальшую спасібу" отримав німецький міністр закордонних справ від Путіна
Дід Панас 1242
Моторошна статистика смертності у ДТП: кожні 1,22 хвилини гине одна людина
16 травня, 21:33 Моторошна статистика смертності у ДТП: кожні 1,22 хвилини гине одна людина
610
Треба розгорнути потужну воєнну пропаганду в ЗМІ, – боєць 24 ОМБр
16 травня, 20:03 Треба розгорнути потужну воєнну пропаганду в ЗМІ, – боєць 24 ОМБр
Катерина Петренко 1418
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук