Спорт IQ. Стріт лудж

Спускатися з гірки – неймовірно проста і водночас одна з улюблених розваг людей у всіх куточках планети. Тож не дивно, що на її основі виникла ціла купа і літніх і зимових видів спорту. Жоден з них не назвеш безпечним, утім є і найекстремальніші варіанти спусків з гірки, зокрема, стріт лудж знаходиться в 10 найнебезпечніших видів спорту.

Сніг – далеко не обов’язкова умова для того, аби кататися на санках. Є тепла версія дитячої забавки, яка переросла у повноцінний вид спорту. До вашої уваги екстремальне хобі, яке намагалася знищити поліція – стріт лудж.

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Стріт лудж – це так зване вуличне катання на "санях". Люди знаходять круті схили пагорбів, забираються на них і спускаються вниз з величезною швидкістю. У цих "вуличних саней" немає гальм, тому нещасні випадки нерідкі. Захистом для спортсменів, на випадок, якщо вони куди вріжуться, служить шкіряний одяг і шоломи.Та все ж кількість смертельних випадків: приблизно 1 з 1000.

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