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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Спорт навиворіт. Чому підстригання овець у Новій Зеландії стало повноцінним видом спорту

      Спорт навиворіт 9 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – чемпіонатам світу із підстригання овець уже більше 40 років. Незабаром це заняття може потрапити і до олімпійської програми.

      Також у випуску:

      Перегони дронів – спорт майбутнього, який набуває стрімкої популярності навіть в Україні.

      Теги: Спорт Спорт навиворіт
      Джерело: 24 канал
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