Спорт навиворіт. Чому підстригання овець у Новій Зеландії стало повноцінним видом спорту
У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – чемпіонатам світу із підстригання овець уже більше 40 років. Незабаром це заняття може потрапити і до олімпійської програми.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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