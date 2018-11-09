Спорт навиворіт. Топ-4 найпалкіших та найнебезпечніших футбольних дербі у світі
Дербі може бути не просто палким, а навіть смертельно небезпечним. Ми розповімо вам чотири найцікавіші футбольні протистояння сусідів, які вже давно вийшли за межі стадіонів і принесли чимало людських жертв.
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Одне з найпалкіших дербі у світі – дербі Туреччини, яке називають інтерконтинентальним.
Вічне протистояння між клубами "Партизан" і "Црвена Звєзда", які на початку свого існування навіть дружили.
Не просто битва, а війна вийшла далеко за межі головних клубів Шотландії "Селтіка" та "Рейнджерс".
У головному дербі Аргентини загинули близько 70 людей.
Джерело: 24 канал
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