Спорт навиворіт. Топ-4 найпалкіших та найнебезпечніших футбольних дербі у світі

Дербі може бути не просто палким, а навіть смертельно небезпечним. Ми розповімо вам чотири найцікавіші футбольні протистояння сусідів, які вже давно вийшли за межі стадіонів і принесли чимало людських жертв.

Також у випуску:

Одне з найпалкіших дербі у світі – дербі Туреччини, яке називають інтерконтинентальним.

Вічне протистояння між клубами "Партизан" і "Црвена Звєзда", які на початку свого існування навіть дружили.

Не просто битва, а війна вийшла далеко за межі головних клубів Шотландії "Селтіка" та "Рейнджерс".

У головному дербі Аргентини загинули близько 70 людей.