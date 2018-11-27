Спорт навиворіт. "Виглядає божевільно": який вид мотогонок вважають найнебезпечнішим

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – мотоцикли час ховати у гараж, адже сезон завершується. Зима – період сплячки для двоколісних екстрималів. Але це не перешкода для людей, які захоплюються зимовим спідвеєм. Слизький лід не просто не заважає їм гасати на байку, а навпаки спортсмени використовують переваги, які дає це тверде покриття.

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Головна технічна відмінність між холодними та теплими варіантами спідвею – це вхід у повороти, саме віражі є ключовими ділянками трас в обох видах спорту.

Усі ми знаємо, як виглядає звичайний хокейний поєдинок. Однак один раз у році вболівальники готуються до розриву звичного шаблону. Починаючи з 2008 року у Національній хокейній лізі проводять матч, який фани чекають з величезним нетерпінням.