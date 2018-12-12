Полтавська "Ворскла" вже втратила шанси, щоб вийти в плей-офф Ліги Європи. Команда Василя Сачка зіграє з португальським "Спортінгом" у Лісабоні, де спробує "хлопнути дверима". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому матчі.

Однак вивести хоча б нічию "Ворсклі" буде вкрай складно. Букмекери не надто вірять у шанси полтавчан. У William Hill перемогу "Ворскли" оцінили коефіцієнтом 11,00. Для прикладу, перемога "Спортінга" з рахунком 4:0 отримала коефіцієнт 12,00. Просто перемога португальського клубу – 1,25. Нічия у цьому матчі – 5,80.

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Найвищий коефіцієнт на перемогу "Ворскли" виставили у PariMatch – 12,50. На те, що переможе "Спортінг" – 1,27. Нічия – 6,10.

Найменший коефіцієнт на те, що переможе "Ворскла", виставили у Marathon bet – 11,00. Щодо перемоги "Спортінга", то тут майже без змін – 1,25. На нічию – 6,20.

Щодо "Фаворит спорт", то їх експерти оцінили перемогу українського клубу в 11,50. На їх суперників – 1,26. Нічия у матчі – 5,75.

Нагадаємо, матч "Спортінг" – "Ворскла" відбудеться у четвер, 13 грудня. Початок – о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.