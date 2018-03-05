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Спортсмен із Німеччини одягнув російську форму під час лижного марафону у Швеції

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Тім Чарнке
Тім Чарнке / Фото з відкритих джерел

Під час щорічних лижних перегонів "Васалоппет", які відбуваються у Швеції в першу неділю березня, спортсмен із Німеччини Тім Чарнке, срібний призер Олімпіади у Ванкувері, змагався у російській формі.

Це помітили коментатори лижного марафону, передає Expressen.

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Спортивні оглядачі телеканалу SVT Якоб Хорд і Андерс Блумквіст припустили, що олімпійський чемпіон із Німеччини зробив це у знак підтримки тим російським лижникам, яких відсторонили від участі від Зимової Олімпіади-2018 у зв'язку із вживанням допігну.

Він (Чарнке – "24") часто бував у Росії, знає російську мову і любить російську систему. (...) Я впевнений, що так він демонструє, що підтримує російську систему,
прокоментував Блумквіст.


Кадр, на якому помітно, як Тім Чарнке катається у формі лижної збірної Росії

Однак, за словами німецького лижника, російську форму він одягнув, у першу чергу, з міркувань комфорту.

"Це єдиний костюм, який у мене був. І в ньому мені було найзручніше стартувати. Проте я міг би мати це на увазі, у мене в Росії багато друзів. Те, що з ними сталося всього за тиждень до Олімпіади у Пхьончхані, – жахливо", – пояснив Чарнке.

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Що таке "Васалоппет"? Це лижний марафон на 90 км, який із 1922 року відбувається між селищем Селен і містом Мура в лені Даларна, що у Швеції. Ці перегони вважаються одними із найпрестижніших змагань серед лижників.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини спорту Лижний спорт Олімпіада-2018 Швеція Допінг
Джерело: 24 Канал
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