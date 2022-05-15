Споживали гроші Росії 8 років, – правозахисник пояснив масову мобілізацію на окупованому Донбасі

На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей продовжують примусово мобілізувати населення. Так бойовики намагаються закрити "прогалини".

Людей, зокрема чоловіків, практично фізично немає – всіх повідправляли на фронт. Про це 24 каналу розповів правозахисник, громадський діяч Павло Лисянський.

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Людьми закривають "прогалини"

За його словами, оскільки людей не вистачає, то окупаційна влада взялась за населення 61+ та підлітків, які перебувають у військово-патріотичних групах, наприклад, "Молода гвардія», "Амазонки", "Воїн", "казачі" організації тощо.

Всі 8 років бойовики разом зі своїми кураторами споживали гроші російського бюджету – для підтримки армійських угруповань 1 і 2. Звичайно, цього всього не було, однак гроші витратили,

– наголосив Лисянський.

Він пояснив, що військовий аудит, який працює у квазіутвореннях на Донбасі, побачив багато недоліків.

Військкомати захотіли приховати, що, наприклад, 8 тисяч бойовиків упродовж війни отримували зарплати. Тому вирішили зберегти і статистику, і свободу та життя своїм окупаційним керманичам та просто почали масово мобілізувати туди людей, щоб закривати ці "прогалини".

"Це (мобілізація – 24 канал) посилилось ще й тими процесами, що Кремль дав команду гнати всіх без перебору. На сьогодні у них майже нікого не залишилося", – зауважив експерт.

Придушення жіночих протестів

Наприкінці квітня жінкам почали віддавати першу велику партію мертвих тіл. Тоді серед жінок почались великі протестні настрої, які всіма силами намагаються придушувати.

В Луганську навіть була спроба організувати невеличкий протест – до 30 жінок, однак його розігнали. Зараз постворювали так звані "ради жінок".

На Донбасі працює група політтехнологів

На окупованих територіях Луганської області жінки, чоловіків яких мобілізували, намагалися влаштувати стихійний протест . Вони закликали окупаційну владу показати реальну ситуацію на фронті.

Лисянський розповів, що на Донбасі почала працювати група політтехнологів Євгена Пригожина – на чолі із Максимом Шугалеєм.

Він прибув на тимчасово окуповану територію Луганщини і зі своєю групою збирає соціологічне опитування щодо підтримки місцевим населенням Росії,

– відзначив правозахисник.

Він вважає, що, найімовірніше, у планах Росії – проведення влітку "референдуму" щодо Донбасу, тому Кремль хоче знати, як налаштовані люди.

Що відомо про Максима Шугалея

Це – один із авторитетних людей у політтехнологічних колах Росії. Він працював у країнах Близького Сходу.

У 2019 році просидів 1,5 року в Лівії – за шпигунську діяльність.

Є очільником фонду "Защита государственн ы х национальн ы х ценностей России".

х национальн х ценностей России". За 8 років війни, із 2014 року, Шугалей ніколи не займався питаннями Донбасу.

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