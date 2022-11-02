Справа на 22 мільйони євро: екснардепа Микитася залишили в СІЗО, але зменшили заставу

Вищий антикорупцій суд 20 жовтня арештував колишнього нардепа Максима Микитася. Його звинувачують у спробі підкупу мера Дніпра. Мовиться про 22 мільйони євро.

Апеляційна палата ВАКС залишила екснардепа Микитася під вартою. Однак, колегія суддів значно зменшила розмір альтернативної застави.

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На скільки знизили розмір застави Микитасю

ВАКС розглянув апеляцію Микитася 1 листопада. Колишнього нардепа залишили в СІЗО, проте йому знизили розмір альтернативної застави до 100 мільйонів гривень.

Зауважимо, що раніше слідчий суддя Віталій Дубас визначив заставу у 260 мільйонів гривень.

Адвокати Микитася заявляли, що в нього немає таких грошей

Сам Микитась брав участь у засіданні по відеозв'язку зі слідчого ізолятора. Однак, до зали суду прийшла група підтримки з інвесторів Укрбуду.

Захисники екснардепа заявляли, що в нього нібито немає ані 10, ані навіть 3 000 000 гривень.

Зазначимо, якщо Микитась все ж внесе заставу, на нього покладуть низку обов'язків. Зокрема, підозрюваний повинен здати закордонний паспорт, а також не спілкуватися зі свідками у справі.

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Коротко про арешт екснардепа

Скандального екснардепа та колишнього голову державної компанії "Укрбуд" 18 жовтня затримали за підозрою у підкупі посадовця.

Зокрема, за даними слідства, Максим Микитась у жовтні пропонував меру Дніпра хабар – 22 мільйони євро. Ці гроші мали піти на те, щоб добудувати метрополітен у Дніпрі поза конкурсом.

До речі, цю інформацію 19 жовтня підтвердив і мер Дніпра Борис Філатов.

Сам Микитась заперечив звинувачення: "Я не запропонував 1, 2 мільйони, 500 чи 200 тисяч євро чи доларів за підписання. Ні. Лише створення спільного підприємства з громади. Все. І контроль з боку громади".

20 жовтня екснардепа арештували на 2 місяці. Втім, суддя передбачив альтернативну заставу – 260 мільйонів гривень.

До речі, це вже не перша підозра Микитася. Детальніше читайте у нашому матеріалі.

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