Справа на 350 мільйонів: Верховний Суд призначив розгляд позову Суркісів до "Приватбанку"
Джерело:НВ
Велика Палата Верховного Суду призначила на 14 вересня розгляд справи про оскарження "Приватбанком" рішення за позовом компаній родини Суркісів, яка вимагає 350 мільйонів доларів від фінустанови.
Розгляд має відбутися у письмовому провадженні – без участі сторін.
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14 вересня відбудеться чергове засідання Великої палати Верховного Суду по розгляду справи №757/7499/17 про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов'язаних з братами Суркісами, на підставі якої іноземні компанії, пов'язані з сім'єю Суркісів, намагаються стягнути з банку майже 350 мільйонів доларів,
– повідомили у "Приватбанку".
У фінустанові додали, що зверталися до суду з клопотанням про надання можливості представникам банку взяти участь у судовому засіданні.Нагадаємо. У червні Велика палата Верховного Суду мала провести перше засідання у справі. Проте, через лікарняний судді засідання не проводили.
"Справа Суркісів": що відомо
- Справу, в межах якої брати Суркіси хочуть стягнути близько 350 мільйонів доларів з державного "Приватбанку" передали до Великої Палати Верховного Суду.
- "Приватбанк" вимагав відводу судді ВС Сергія Погрібного у справі про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов'язаних із братами Суркісами.
- Верховний Суд 8 вересня 2020 року відкрив касаційне провадження за скаргою Кабміну та задовольнив клопотання "Приватбанку", чим зупинив стягнення 350 мільйонів доларів.