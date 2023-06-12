Намагався обманом повернути вилучені гроші: ДБР оголосило нову підозру "діамантовому прокурору"

Працівники ДБР 12 червня повідомили про підозру колишньому заступнику очільника Головного слідчого управління Генпрокуратури, якого викрили на хабарництві ще у 2015 році. Чоловік намагався повернути вилучені кошти за допомогою підроблених документів.

Правоохоронці наголосили, що експрокурор вже не вперше намагається оскаржити рішення щодо грошей. За їхніми словами, такі спроби обвинувачений здійснював одразу після його викриття.

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ДБР підозрює експрокурора у підробці документів

У Державному бюро розслідування наголосили, що у 2015 році колишнього прокурора викрили на хабарництві в особливо великих розмірах. Зокрема під час обшуків правоохоронці вилучили 350 тисяч доларів США у різних валютах, а у "колеги" посадовця знайшли 102 діаманти.



ДБР оголосило нову підозру "діамантовому прокурору" / Фото ДБР

Згодом, прокурор вмовив свого знайомого бізнесмена надати йому заднім числом фіктивну позику еквівалентну вилученій правоохоронцями сумі. Після того посадовець подав до Генпрокуратури заяву щодо повернення йому коштів, однак отримав відмову.



Прокурор намагався обманом повернути вилучені кошти / Фото ДБР

Далі вже після повномасштабного вторгнення Росії чоловік спробував скористатися ситуацією та у липні 2022 року звернувся до суду з тими ж документами, проте його заява залишилася без розгляду.

Отримавши повідомлення суду про таке звернення, ДБР провело експертизу документів та дійшло висновку, що документ датований 15 травня 2015 року насправді був виконаний у період 13–20 липня 2015 року, тобто вже після обшуків,

– мовиться у заяві ДБР.

Тому ДБР підозрює експрокурора у використанні завідомо підробленого документа, а також у поданні підроблених доказів, вчинених з корисливих мотивів. За це йому може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

У ДБР розповіли про справу "діамантових прокурорів"

Речниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі національного марафону розповіла, що відомство не припиняє свою роботу і з кримінальними провадженнями, які були розпочаті ще до початку повномасштабного вторгнення. Вона зазначила, що незабаром на ресурсах ДБР з’явиться інформація про так званих "діамантових прокурорів".

Сап'ян наголосила, що їх назвали "діамантовими", оскільки під час обшуків у них були вилучені величезні суми грошей і знайдені діаманти.

Речниця зазначила, що справа цих прокурорів вже перебуває в суді й правоохоронці встановлюють усі деталі щодо причетних до цього злочину.

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