Справа ексголови Верховного Суду Князєва: НАБУ та САП вилучили майже пів мільйона доларів

Слідчі НАБУ та САП під час обшуку у справі про хабарництво ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва вилучили чималу суму. Лише готівкою учасники злочину сховали майже пів мільйона доларів США.

Ці гроші вилучили. А НАБУ та САП досліджують джерело походження і приналежність цих коштів.

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Обшук провели 22 травня у межах досудового розслідування отримання 2,7 мільйона доларів хабаря колишнім головою ВС і адвокатом.

Ці гроші раніше передавали голові ВС в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів,

– нагадали у НАБУ.

НАБУ та САП вилучили майже пів мільйона доларів / Фото НАБУ

Деталі корупційного скандалу

Раніше НАБУ викрило голову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабаря в розмірі близько 3 мільйонів доларів. Таку суму Князєв отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.

Велика Палата Верховного Суду розглядала справу, що стосувалася права власності на 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. У своєму рішенні суд залишив зазначені акції у власності компаній, пов'язаних із Жеваго, скасувавши договори купівлі-продажу, укладені 20 років тому, і визнавши їх недійсними.

15 травня НАБУ заявило про викриття масштабної корупції у Верховному Суді України. Правоохоронці затримали ексочільника ВС Всеволода Князєва. А 16 травня під час пленуму Верховного Суду 140 суддів підтримали висловлення Князєву недовіри.

Також була ухвалена постанова пленуму про припинення повноважень голови Верховного Суду. Згодом САП повідомила про підозру Князєву та його спільникові – адвокату у справі щодо отримання хабаря.

Сам Князєв, якого підозрюють в хабарництві, вважає своє затримання "неправомірним". Однак він все одно перебуває в ізоляторі.