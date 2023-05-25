Застава – мільярд гривень: п'ятьох менеджерів Фірташа відправили за ґрати

Справа проти Дмитра Фірташа отримала своє логічне продовження. П’ятьох менеджерів облгазів, якими володіє український олігарх, відправили під варту із сукупною сумою застави в 1 мільярд гривень.

Ще двом керівникам правоохоронці повідомили про підозру. Наразі щодо справи українського олігарха триває досудове слідство.

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Менеджерам Фірташа винесли покарання

Правоохоронці з Бюро економічної безпеки та СБУ продовжують проводити розслідування щодо масштабного розкрадання палива із газотранспортної системи України компаніями Дмитра Фірташа.

У відомствах наголосили, що вони отримали докази злочинної діяльності, тому вже 5 посіпакам українського олігарха вони обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Керівники облгазів Фірташа можуть внести такі суми для пом'якшення свого строку у в'язниці:

Менеджер "Закарпатгазу" – 169 мільйонів гривень;

Голова "Львівгазу" – 155 мільйонів гривень;

Очільник "Вінницягазу" – 186 мільйонів гривень;

Голова правління "Дніпропетровськгазу" – 160 мільйонів гривень;

Керівник "Хмельницькгазу" – 228 мільйонів гривень.

Загальна сума застави становить понад 1 мільярд гривень.

Крім цього, правоохоронці висунули підозру ще двом посадовцям облгазів – "Івано-Франківськгазу" та "Сумигазу". Їх підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Якщо їхню провину доведуть у суді, то їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Що відомо про справу проти менеджерів компаній Фірташа