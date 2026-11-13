Звільнили двох посадовців: в СБУ почали внутрішню перевірку через справу "Карфаген"

Служба безпеки України розпочала внутрішню перевірку обставин за фактами з матеріалів антикорупційного розслідування справи "Карфаген". Двох посадовців відомства, які фігурували там, звільнили з посад.

Про це 13 листопада повідомили "Схеми", які отримали відповідь на запит від СБУ.

У документі зазначається, що відомство забезпечує "повне сприяння слідству" та веде активну співпрацю з Національним антикорупційним бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Проте конкретної дати старту внутрішніх перевірок та кола фігурантів там не уточнили.

За наведеними даними НАБУ та САП, у липні 2026 року зловмисники готували напад на чоловіка біля столичного спортклубу і в режимі реального часу відстежували пересування його авто через систему "Безпечне місто". Доступ до міських камер спостереження здійснювався з облікового запису працівника Департаменту захисту національної державності спецслужби (ДЗНД) СБУ.

Представники СБУ не відповіли журналістам, чи встановили особу власника акаунту в ДЗНД та чи вжили проти нього заходів. Питання про те, чи знали у відомстві про ці факти до заяв детективів та яким способом перекрили цей доступ до камер відеоспостереження, також залишили без відповіді.

Відмову коментувати ці події та розслідування щодо генерал-майора на псевдонім "Акім" у відомстві пояснили таємницею досудового розслідування. Спецслужба підкреслила, що провадження веде НАБУ, через що відомство не уповноважене розголошувати відомості щодо розслідувань інших правоохоронних органів.

За версією слідства, під псевдонімом "Акім" на плівках НАБУ діяв Сергій Дука, колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

Нагадаємо, за Сергія Дуку внесли заставу в сумі 65 мільйонів гривень, після чого 13 листопада його звільнили з-під варти. Інший підозрюваний, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Володимир Ценов, вийшов із СІЗО 6 листопада після сплати 15 мільйонів гривень завстави, а згодом посадовця відсторонили.

Раніше ми писали й про те, що очільник СБУ Олександр Поклад звільнив двох посадовців спецслужби – фігурантів "Карфагену".