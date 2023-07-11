Справа Князєва: суд залишив ексголову Верховного Суду під вартою

Вищий антикорупційний суд залишив колишнього голову Верховного Суду під вартою з можливістю внесення застави. Всеволод Князєв залишатиметься у СІЗО до 8 вересня 2023 року.

Засідання суду відбувалося за клопотанням детектива НАБУ. Він вимагав подовжити Князєву запобіжний захід.

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Князєв залишається під вартою

11 липня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та продовжив строк дії запобіжного заходу для Князєва у виді тримання під вартою. Також зберігається можливість внесення застави у розмірі 75 мільйонів гривень.

Таким чином колишній голова Верховного Суду залишається в СІЗО до 8 вересня 2023 року включно, якщо він чи інша особа не внесе заставу. Крім того, під час засідання стало відомо, що САП також звернулася із запитами в рамках міжнародно-правової допомоги до Польщі та Франції.

Варто зазначити, що журналіст Михайло Ткач, посилаючись на власні джерела, стверджує, що за Князєва може внести заставу бізнесмен Костянтин Жеваго. Нагадаємо, що його ім'я також фігурує у корупційній схемі, на якій викрили Князєва.

Як стверджує Ткач, причиною цього, за інформацією співрозмовників, став ультиматум адвоката Горецького, переданий через посередників Костянтину Жеваго. Він нібито попередив бізнесмена, що, в разі самоусунення останнього від вирішення питання про звільнення затриманих, у НАБУ, САП та ВАКС "може опинитись набагато більше доказів протиправної діяльності керівництва групи компаній Ferrexpo".

Якщо заставу все ж внесуть, то Князєв буде зобов'язаний:

здати закордонні паспорти;

носити електронний браслет;

не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними.

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