Медведчуку мають продовжити домашній арешт: під судом зібралися тітушки Киви – фото
Джерело:24 канал
Печерський районний суд Києва 8 липня розгляне питання продовження запобіжного заходу проросійському політику Віктору Медведчуку. Сам підозрюваний разом з колегами з "Опозиційної платформи – За життя" вже прибув до суду, а під його будівлею зібралися тітушки Іллі Киви.
Кум Володимира Путіна очікує, що суд не продовжить йому домашній арешт. Медведчук називає це "справедливим рішенням суду".
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Суд розглядає продовження домашнього арешту Медведчуку
У Печерському райсуді Києві 8 липня проходить засідання щодо продовження домашнього арешту лідеру ОПЗЖ. Адже 9 липня завершується дія попереднього судового рішення.
Сам проросійський нардеп вже прибув до суду. Разом з ним прийшли й інші представники ОПЗЖ. Медведчук вкотре заявив, що всі звинувачення щодо нього нібито необґрунтовані.
Адвокати кума Путіна почали з клопотань про відводи прокурора Руслана Іжука і слідчого судді Сергія Вовка. Прокурора називають "упередженим", а суддю – "підконтрольним стороні обвинувачення".
Крім того, під будівлю суду прийшли тітушки Іллі Киви – учасники організації "Патріоти – За життя".
Тітушки Киви під судом, де розглядають справу Медведчука: Фото Маріанни Черкасець, 24 канал
Справа Медведчука: що відомо
- Віктору Медведчуку 11 травня оголосили про підозру. Його звинувачують у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів.
- Печерський суд Києва 13 травня обрав для нардепа запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
- Згодом Київський апеляційний суд вирішив залишити чинним домашній арешт для Медведчука.
- Сам проросійський нардеп вважає, що у слідства немає нових доказів у його справі.