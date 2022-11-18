Не було б війни, літаки не збивали б, – політолог прокоментував перші вироки у справі MH17
Міжнародний суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними у збитті боїнга MH17 і ухвалив рішення, що вони мають компенсувати збитки родичам загиблих. Утім, незрозуміло в яку поштову скриньку кидати листа, щоб бойовики його отримали.
А про виконання терористами рішення суду й не мовиться. Про це 24 каналу розповів громадський діяч та політичний експерт Валерій Клочок.
Важливо Росія підробляла докази і не сприяла слідству: що означає вирок у справі MH17
"Не було б війни – літаки не збивали б"
На його думку, є прикрим той факт, що Міжнародний суд в Нідерландах, який вважають взірцем справедливості, ухвалює подібні рішення. Зрозуміло, що суд керувався наявною базою доказів, але найголовніший доказ, який не потребує підтвердження – це те, що Росія розпочала війну проти України.
"У всіх бідах винна Росія. Це потрібно зафіксувати й не проводити аналогій чи щось намагатися довести", – наголосив Клочок.
Це за замовчуванням – не було б війни – не було б збиття літаків і не падали б ракети на території Польщі чи Молдови,
– підкреслив політичний експерт.
Клочок прокоментував перші вироки у справі MH17: дивіться відео
Вироки Міжнародного суду у справі MH17: що відомо
- 17 листопада Міжнародний суд в Нідерландах визнав винними в збитті боїнга MH17 Ігоря Гіркіна, Сєргєя Дубінського, та Леоніда Харченка. За словами судді Хендріка Стейнхауса, обвинувачені усвідомлювали наслідки запуску ракети.
- Крім того, Гаазький суд постановив, що Росія контролювала бойовиків квазіутворення в Донецькій області під час збиття лайнера. Суддя Стейнхаус нагадав, що російські найманці мали російське громадянство, а багато хто з них раніше служив у лавах країни-агресорки.
- Терористів засудили до довічного ув'язнення. Однак вирок оголосили заочно, адже бойовики досі на свободі. Також їх зобов'язали виплатити компенсацію сім'ям загиблих. Повна сума виплат становитиме 16 мільйонів євро. Водночас ще одного підозрюваного, росіянина Пулатова, виправдали.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на перші вироки щодо MH17. Він наголосив, що це дуже важливе рішення, але на лаві підсудних мають бути й замовники, адже безкарність призведе до нових схожих злочинів.
- У США рішення Міжнародного кримінального суду назвали "серйозним кроком". Однак зауважили, що попереду ще багато роботи, щоб притягнути всіх винних до відповідальності.