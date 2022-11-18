Не було б війни, літаки не збивали б, – політолог прокоментував перші вироки у справі MH17

Міжнародний суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними у збитті боїнга MH17 і ухвалив рішення, що вони мають компенсувати збитки родичам загиблих. Утім, незрозуміло в яку поштову скриньку кидати листа, щоб бойовики його отримали.

А про виконання терористами рішення суду й не мовиться. Про це 24 каналу розповів громадський діяч та політичний експерт Валерій Клочок.

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"Не було б війни – літаки не збивали б"

На його думку, є прикрим той факт, що Міжнародний суд в Нідерландах, який вважають взірцем справедливості, ухвалює подібні рішення. Зрозуміло, що суд керувався наявною базою доказів, але найголовніший доказ, який не потребує підтвердження – це те, що Росія розпочала війну проти України.

"У всіх бідах винна Росія. Це потрібно зафіксувати й не проводити аналогій чи щось намагатися довести", – наголосив Клочок.

Це за замовчуванням – не було б війни – не було б збиття літаків і не падали б ракети на території Польщі чи Молдови,

– підкреслив політичний експерт.

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