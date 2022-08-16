Суд у Нідерландах готується винести вирок у справі MH17 вже 17 листопада

У Нідерландах озвучили дату, коли суд винесе вирок щодо збиття MH17 у небі над Донбасом. Це станеться 17 листопада.

Анонсували, що вердикт, ймовірно, озвучать у другій половині дня. Суд почав розглядати справу 9 березня 2020 року, а завершив у червні цього року.

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Розслідування справи: що встановили

Міжнародні розслідування встановили, що літак збили ракетою із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Він належить 53-й зенітній ракетній бригаді росі, яка базується під Курськом. Переди цим його привезли до окупованої частини Донбасу, а після збиття літака повернули назад до росії.

Прокурори просили призначити довічне ув’язнення для чотирьох обвинувачених:

колишній командувач проросійських бойовиків, росіянин та фсб-шник ігор гіркін (псевдо стрєлков),

троє його колишніх підлеглих – двоє громадян росії і один українець. Мовиться про Сергія Дубинського, Леоніда Харченка та Олега Пулатова.

Обвинувачення вважає, що їхня участь у збитті боїнга – доведена. Ті, звісно ж, свою провину відкидають.

Авіакатастрофа рейсу MH17: коротко

Малазійський літак "Боїнг-777" виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур.

росіяни збили його над Донбасом 17 липня 2014 року.

Загинули усі люди на борту – 298 осіб. – усі, хто був на борту. Більшість з них –громадяни Нідерландів.

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