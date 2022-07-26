Грищенко і Лавринович не в Україні, але в розшуку: як просувається справа про Харківські угоди

Підозрювані у справі про Харківські угоди Олександр Лавринович та Костянтин Грищенко втекли закордон. Їх оголосили у міжнародний розшук. У ДБР розповіли, як просувається справа.

Слідству стало відомо, як та коли підозрювані у справі про Харківські угоди покинули Україну. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, повідомляє 24 канал.

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Грищенка та Лавриновича розшукують, хочуть залучити Інтерпол

Ексміністр закордонних справ Грищенко залишив Україну в січні цього року і полетів до Парижа, а ексміністр юстиції Лавринович залишив Україну в травні, під час повномасштабної війни Росії проти України.

Наразі слідство встановлює теперішнє місцеперебування підозрюваних у держзраді. Сап'ян додала, що це є таємницею досить довгого розслідування.

Але обох фігурантів кримінального провадження про державну зрадну оголошено в державний та міжнародний розшук,

– додала вона.

Як просувається справа

Спікерка запевнила, що "розслідування про Харківські угоди не зупинялись ні на мить".

Наступним кроком ДБР буде:

Отримання дозволу суду про затримання Грищенка та Лавриновича.

Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваних,

Паралельно з цим слідчі ДБР клопотатимуть про екстрадицію і про те, щоб по червоній лінії Інтерполу фігурантів справи оголосили в розшук.

Наразі як свідків справи опитали вже 25 людей. Також ДБР провело 15 виїмок документів, призначило 22 експертизи й оголосило 4 підозри. Окрім Лавриновича та Грищенка, у цій справі про держзраду підозрюють колишнього українського прем'єра Миколу Азарова та експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Харківські угоди Це угода між Україною та росією 2010 року – тоді кремлю надали право тримати свої війська у Криму до 2042 року. Як наслідок, це призвело до збільшення кількості військових та спецслужб росії на півострові. Вже у 2014 році росія за їхньою допомогою окупувала Крим. Досудове розслідування встановило, що зміст та умови Харківських угод були нав'язані тоді ще чинним президентом росії дмітрієм мєдвєдєвим тодішньому прем'єр-міністру України – Миколі Азарову.

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