Справа про відсторонення Тупицького: суд зупинив одне з проваджень

Касаційний суд у складі Верховного Суду 14 червня розглядав один з позовів про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького. Клопотання про зупинку провадження задовольнили.

Тупицький оскаржував указ президента Володимира Зеленського від 26 лютого 2021 року. У документі мовилось про відсторонення судді з посади голови Конституційного Суду на 1 місяць.

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Тупицький оскаржував одразу два укази президента

Представник відповідача подав клопотання про зупинення провадження до набрання законної сили іншим судовим рішенням. Мовиться про інший позов Тупицького, у якому служитель Феміди оскаржував указ президента щодо свого відсторонення від 29 грудня 2020 року – на 2 місяці. Касаційний суд це клопотання задовольнив.

27 березня, коли минула дія указу президента про відсторонення Тупицького, Володимир Зеленський скасував укази ексглави держави Віктора Януковича про призначення суддями КСУ як Олександра Тупицького, так і Олександра Касмініна.

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Справу Тупицького незабаром розглядатимуть по суті

Зазначимо, що Тупицького підозрюють у неправдивих свідчень та підкупу свідка у справі про заволодіння майновими активами "Зуївського енергомеханічного заводу". Суду так і не вдалось обрати запобіжний захід відстороненому судді КСУ. Тепер справу по суті розглядатиму в Подільському райсуді столиці.