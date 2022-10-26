Гучна справа "Роттердам+": підозру оголосили ще 15 причетним до розкрадання 20 мільярдів

НАБУ та САП повідомили про підозру ще 15 причетним до запровадження формули "Роттердам+", через яку 2018 – 2019 роках споживачі електроенергії переплатили понад 20 мільярдів гривень.

Серед нових фігурантів справи колишні та чинні посадовці НКРЕКП та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній.

Раніше Керівник САП скасував закриття справи "Роттердам+"

У списку:

двоє колишніх голів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);

шестеро колишніх членів комісії;

троє чинних членів комісії;

один чинний та один колишній працівники комісії;

один чинний та один колишній посадовець групи приватних теплогенеруючих компаній.

У чому їх підозрюють

За версією слідства, шестеро з цих осіб, які усвідомлено взяли участь у злочині, одержали нові підозри за зловживання владою або службовим становищем.

Дії членів НКРЕКП, які, не голосували за затвердження так званої формули "Роттердам+", не розібравшись, кваліфікували як службову недбалість.

Це другий етап масштабного розслідування антикорупційних органів. Розслідування першого – щодо незаконної переплати понад 19 мільярдів гривень – завершили у вересні 2022 року.

Що таке "Роттердам+" Це формула, яка визначала вартість електроенергії, яку виробляли теплоелектростанції. Вартість вугілля, що використовувалось для ТЕС, залежала від ціни на вугілля у порті міста Роттердам, у Нідерландах. До цієї ціни додавали вартість транспортування вугілля. Водночас левову частку вугілля ТЕС купляли не в Нідерландах, а в Україні, Росії або з окупованих територій. Тобто насправді ціна вугілля була нижчою і ТЕС отримували надприбутки.

Розслідування справи: головне

8 серпня 2019 року НАБУ повідомило про підозру шістьом особам. Серед них голова Нацкомісії Дмитро Вовк. Слідство вважає, саме він у змові з іншими особами створили умови для штучного зростання ціни електроенергії.

У серпні 2020 року САП закрила справу нібито через відсутність достовірних доказів. І суд визнав законність цього рішення.

Зазначимо, що старший групи прокурорів у справі "Роттердам+" Віталій Пономаренко тричі закривав це провадження.

У листопаді 2020 року розслідування справи "Роттердам+" відновили за рішенням Вищого антикорупційного суду.

5 травня 2021 року генпрокурор Ірина Венедіктова змінила старшого групи прокурорів у провадженні на Дениса Демківа, який уже 20 травня вирішив закрити справу вчетверте.

Як уже зазначали вище, 22 вересня НАБУ і САП завершили розслідування першого етапу в справі "Роттердам+" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.

Згідно з розслідуванням, найбільше прибутків від такої формули отримував Рінат Ахметов — його компанія ДТЕК була монополістом на ринку і має найбільше ТЕС в країні.

Більше про блокування справи "Роттердам+": дивитись відео