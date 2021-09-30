Справа Шеремета: адвокат Антоненка подав 2 томи доказів

Шевченківський райсуд Києва долучив 2 томи доказів до матеріалів судової справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Вони надійшли від адвоката Андрія Антоненка – фігуранта справи.

За словами адвоката Андрія Антоненка, один із томів доказів є копією тому матеріалів органу досудового розслідування. Том був відкритий для захисту Антоненка згідно зі статтею про відкриття матеріалів іншій стороні.

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Прокурор попросив час до 18 жовтня

Адвокат Дмитро Круговий заявив, що в іншому томі доказів, який захист Антоненка подав у суд, містяться докази. Їх та низку інших матеріалів отримали на стадії судового розгляду.

Прокурор попросив надати достатній час для того, щоб ознайомитись із матеріалами. Мовиться також і про ті документи, які захисники обвинувачених подавали ще на минулому засіданні.

На минулому засіданні суд додав низку матеріалів як докази сторони захисту. Їх надали адвокати усіх 3 обвинувачених – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

У результаті суд відклав розгляд справи на 18 жовтня 2021 року. Також мовилось і про дати 19, 20 та 21 жовтня.

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