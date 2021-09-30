Справа Шеремета: адвокат Антоненка подав 2 томи доказів
Джерело:Укрінформ
Шевченківський райсуд Києва долучив 2 томи доказів до матеріалів судової справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Вони надійшли від адвоката Андрія Антоненка – фігуранта справи.
За словами адвоката Андрія Антоненка, один із томів доказів є копією тому матеріалів органу досудового розслідування. Том був відкритий для захисту Антоненка згідно зі статтею про відкриття матеріалів іншій стороні.
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Прокурор попросив час до 18 жовтня
Адвокат Дмитро Круговий заявив, що в іншому томі доказів, який захист Антоненка подав у суд, містяться докази. Їх та низку інших матеріалів отримали на стадії судового розгляду.
Прокурор попросив надати достатній час для того, щоб ознайомитись із матеріалами. Мовиться також і про ті документи, які захисники обвинувачених подавали ще на минулому засіданні.Зверніть увагу! На минулому засіданні суд додав низку матеріалів як докази сторони захисту. Їх надали адвокати усіх 3 обвинувачених – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.
У результаті суд відклав розгляд справи на 18 жовтня 2021 року. Також мовилось і про дати 19, 20 та 21 жовтня.
Убивство Шеремета: найголовніше
- У 2016 році у Києві підірвали автомобіль, у якому перебував журналіст Павло Шеремета.
- На брифінгу Міністерства внутрішніх справ у 2019 році озвучили підозрюваних. Причетними стали: ветеран війни на Донбасі Андрій Антоненко, волонтерка Юлія Кузьменко, а також військова медикиня Яна Дугарь.
- Фігуранти не визнають своєї вини. У суспільстві є багато питань до правоохоронців через цю справу. Ексголову МВС Арсена Авакова звинувачували в тому, що немає вагомих доказів причетності підозрюваних.