Справа Шеремета: через півтора року Антоненка випустили з СІЗО

Шевченківський суд Києва 30 квітня змінив запобіжний захід Андрію Антоненку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Музиканта підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Під вартою Антоненко перебував з 3 грудня 2019 року. Востаннє суд продовжив музикантові перебування під вартою до 2 квітня. Тоді активісти, які прийшли підтримати ветерана війни на Донбасі, зустріли таке рішення вигуками "ганьба".

Читайте також Це маленька перемога, – Андрій Антоненко про довгоочікуваний вихід із СІЗО

Активіст Сергій Стерненко назвав новину про зміну запобіжного заходу для Антоненка "неймовірною".

Якби ми були байдужі, то не було б навіть цієї маленької перемоги. Ніколи не мовчіть,

– наголосив активіст.

Деталі засідання

Захист Антоненка просив змінити музикантові запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Прокурор вперше не заперечував проти такого рішення і повідомив, що покладається на розсуд суду.

Водночас, за словами прокурора, ризики переховування Антоненка від суду або тиску на інших учасників справи начебто залишаються.

Під час домашнього арешту Антоненко зобов'язаний носити електронний браслет.

Реакція Антоненка

У коментарі журналістам Антоненко назвав зміну запобіжного заходу маленькою перемогою. За словами музиканта, попереду ще велика війна.

Антоненко подякував своїм рідним, друзям, адвокатам, а також усім людям, які його підтримували.

Правда – вона ж така. За неї варто боротися, битися, воювати. Не хочеться вмирати, але ну, знаєте, це як за Україну. За Україну треба жити і перемагати. Так як і за правду,

– підсумував Антоненко.

У чому підозрюють Антоненка: коротко