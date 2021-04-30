Справа Шеремета: через півтора року Антоненка випустили з СІЗО

Шевченківський суд Києва 30 квітня змінив запобіжний захід Андрію Антоненку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Музиканта підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Джерело:Телеграм Сергія Стерненка
Під вартою Антоненко перебував з 3 грудня 2019 року. Востаннє суд продовжив музикантові перебування під вартою до 2 квітня. Тоді активісти, які прийшли підтримати ветерана війни на Донбасі, зустріли таке рішення вигуками "ганьба".
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Активіст Сергій Стерненко назвав новину про зміну запобіжного заходу для Антоненка "неймовірною".
Якби ми були байдужі, то не було б навіть цієї маленької перемоги. Ніколи не мовчіть,
– наголосив активіст.
Деталі засідання
- Захист Антоненка просив змінити музикантові запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.
- Прокурор вперше не заперечував проти такого рішення і повідомив, що покладається на розсуд суду.
- Водночас, за словами прокурора, ризики переховування Антоненка від суду або тиску на інших учасників справи начебто залишаються.
- Під час домашнього арешту Антоненко зобов'язаний носити електронний браслет.
Реакція Антоненка
У коментарі журналістам Антоненко назвав зміну запобіжного заходу маленькою перемогою. За словами музиканта, попереду ще велика війна.
Антоненко подякував своїм рідним, друзям, адвокатам, а також усім людям, які його підтримували.
Правда – вона ж така. За неї варто боротися, битися, воювати. Не хочеться вмирати, але ну, знаєте, це як за Україну. За Україну треба жити і перемагати. Так як і за правду,
– підсумував Антоненко.
У чому підозрюють Антоненка: коротко
- У 2016 році в Києві вбили журналіста Павла Шеремета, підірвавши його авто.
- Через три роки поліція повідомила, що після довгих розслідувань знайшла трьох підозрюваних: кардіохірурга Юлію Кузьменко, військову медсестру Яну Дугарь і музиканта Андрія Антоненка.
- Антоненко, який жив неподалік вулиці, де підірвали авто Шеремета, назвали організатором. Пізніше слідство переглянуло його роль у справі.
- У січні 2021 року в ЗМІ з'явилися записи розмови співробітників контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа". Відповідно до них, спецслужби Білорусі ще у 2012 році обговорювали можливість підірвати Павла Шеремета.
- Їх оприлюднив колишній білоруський спецпризначенець Ігор Макар.
- Водночас у МВС заявили, що це лише підтверджує причетність підозрюваних до справи.
- Під час перебування у СІЗО в Антоненка погіршився стан здоров'я. Зокрема, почали випадати зуби.