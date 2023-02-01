Колишнього голову Нафтогазу відмовилися взяти під варту: САП подала апеляцію

САП оскаржила рішення суду про відмову взяти під варту ексголову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Йому висунули підозру в зловживанні службовим становищем.

НАБУ висунуло Коболєву підозру в незаконному преміюванні працівників компанії. Зокрема, посадовець і собі визначив премію у розмірі 10 мільйонів доларів США.

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САП оскаржила рішення суду щодо колишнього голови "Нафтогазу"

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерував до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді ВАКС. Він відмовився застосувати запобіжний захід до колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Таке рішення пояснили, зокрема, необґрунтованістю підозри.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважає це рішення незаконним та необґрунтованим. САП не погоджується з викладеними у рішенні доводами щодо визнання підозри необґрунтованою, та вважає, що слідством зібрано достатньо доказів про наявність ризиків перешкоджання підозрюваним досудовому розслідуванню,

– мовиться у повідомленні.

Розгляд апеляційної скарги прокурора відбудеться 8 лютого.

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