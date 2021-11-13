Справа шита білими нитками, – Демчишин про оголошення йому підозри у співпраці з бойовиками
Джерело:Інтерфакс-Україна
Колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості повідомили про підозру у сприянні терористичній групі. Сам Володимир Демчишин називає справу "сфальсифікованою".
Справу скоро закриють, – підозрюваний
Демчишин називає справу проти нього "політичною". Він переконаний, що її буцімто відкрили на замовлення Офісу Президента.
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Справу, яку сфальсифікували проти мене СБУ та Офіс генпрокурора, пошили білими нитками в Офісі Президента. Вона має суто політичний характер, і я розумію, що їх цікавить зовсім не моя скромна персона. Тут, до речі, видно і слід Коломойського,
– заявив Демчишин.
Він вважає, що нічого незаконного у купівлі вугілля в українських шахтах немає. Юридична складова, мовляв, "не втримує жодної критики". "Держава купувала вугілля в українських державних шахтах із рахунками на контрольованій території та зі сплатою податків до українського бюджету", – підкреслив колишній міністр.
Крім того, Демчишин наголосив, що справу проти нього відкрили лише буцімто для того, щоб відвернути увагу. "Ця справа завершиться так само безславно, як розвалилися багато інших "рейтингових" справ за останні 2 роки".
Деталі провадження проти колишнього міністра
- За даними СБУ, впродовж 2014 – 2015 років організатори схеми налагодили постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу за кошти українських держпідприємств на суму приблизно 1,5 мільярда гривень.
- Демчишин примусив керівників державної енергогенерувальної компанії укласти кілька угод з бойовиками. Зокрема, щодо постачання вугілля на понад 3 мільярди гривень.
- Внаслідок дій тодішнього міністра, терористи отримали понад 200 мільйонів гривень. Це призвело за закріплення окупаційної влади на Донбасі.
- Іншому учаснику злочинної схеми 19 вересня повідомили про підозру у державній зраді. Наразі він перебуває під вартою.