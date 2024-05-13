ВАКС обрав запобіжний захід Гладковському у справі про розкрадання в Укроборонпромі

13 травня 2024, 14:04
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Джерело:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 13 травня підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід Олегу Гладковському. Суд заочно арештував колишнього першого заступника секретаря РНБО.

Олег Гладковський спільно з колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 мільйона гривень.

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У чому звинувачують Гладковського

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби.

За словами слідчого судді, Гладковський планував отримати неправомірну вигоду структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме – ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Олег Гладковський під час повномасштабної війни неодноразово виїжджав за кордон. З березня 2022 року він перестав з'являтися на судових засіданнях.

Деталі справи

  • У жовтні 2019 року Олегу Гладковському повідомили про підозру. У квітні 2020 року йому інкримінували службове зловживання, яке спричинило тяжкі наслідки.
  • У травні 2020 Гладковському змінили суму інкримінованої шкоди державі на майже 7 мільйонів гривень. Це означає, що у ході слідства встановили, що можливі збитки державі, завдані його діяльністю, можуть бути більшими, ніж вважали спочатку.
  • 2 липня 2021 року досудове розслідування у справі завершили. САП скерувала до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт для розгляду по суті.
  • 16 квітня 2024 колегія суддів ВАКС оголосили у розшук колишнього першого заступника секретаря РНБО.

Автор: Василь Розтрьопа