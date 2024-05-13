ВАКС обрав запобіжний захід Гладковському у справі про розкрадання в Укроборонпромі
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 13 травня підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід Олегу Гладковському. Суд заочно арештував колишнього першого заступника секретаря РНБО.
Олег Гладковський спільно з колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 мільйона гривень.
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У чому звинувачують Гладковського
У ході досудового розслідування слідчі встановили, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби.
За словами слідчого судді, Гладковський планував отримати неправомірну вигоду структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме – ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".
Олег Гладковський під час повномасштабної війни неодноразово виїжджав за кордон. З березня 2022 року він перестав з'являтися на судових засіданнях.
Деталі справи
- У жовтні 2019 року Олегу Гладковському повідомили про підозру. У квітні 2020 року йому інкримінували службове зловживання, яке спричинило тяжкі наслідки.
- У травні 2020 Гладковському змінили суму інкримінованої шкоди державі на майже 7 мільйонів гривень. Це означає, що у ході слідства встановили, що можливі збитки державі, завдані його діяльністю, можуть бути більшими, ніж вважали спочатку.
- 2 липня 2021 року досудове розслідування у справі завершили. САП скерувала до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт для розгляду по суті.
- 16 квітня 2024 колегія суддів ВАКС оголосили у розшук колишнього першого заступника секретаря РНБО.