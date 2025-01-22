Можуть передати для армії: ЗМІ дізналися, де зберігаються арештовані гроші Тетяни Крупи

Гроші, які правоохоронці арештували в колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, перебувають на зберіганні в органі досудового розслідування. Ці кошти мають надійти в розпорядження АРМА, а Агентство може передати їх на ЗСУ.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне. Раніше Тетяна Крупа говорила, що не всі гроші, які знайшли в її квартирі, належать родині. Її кошти – це лише та сума, що вказана в декларації, а решта готівки – це гроші інших людей, які вклали інвестиції у спільний з чоловіком Крупи бізнес.

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Де знаходяться гроші, які вилучили в Тетяни Крупи

У Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповіли на запит Суспільного. Там зазначили, що арештовані гроші зараз утримує Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Після відповідного клопотання САП суд може ухвалити рішення про їхню передачу до АРМА, яке своєю чергою направить їх на сили оборони.

Яку суму арештували в родини Тетяни Крупи

Зазначимо, що ВАКС арештував у Тетяни Крупи 3,17 мільйона доларів, 140 тисяч євро і 1,27 мільйона гривень. Ця готівка була знайдена в її квартирі.

Також гроші виявили в її робочому кабінеті, правоохоронці арештували 93 тисячі доларів і 2 тисячі євро.

Що відомо про справу Тетяни Крупи

ДБР викрило на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина Олександра, який обіймав керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Він звільнився за власним бажанням у жовтні минулого року.

Під час обшуків у родині посадовиці знайшли майже 6 мільйонів доларів США готівкою, а також брендові прикраси та коштовності. Також сім'ї Крупи належить 30 об'єктів нерухомості, 9 автівок, нерухоме майно за кордоном тощо.

Печерський районний суд ухвалив рішення про утримання Тетяни Крупи під вартою до 3 грудня із можливістю внесення застави у 500 млн 1528 гривень. Її адвокатка Анжеліка Моісєєва подала апеляційну скаргу.

Жінку посадили у звичайну камеру, вона виконує всі вимоги, яких потребує перебування в слідчому ізоляторі.

Справу Тетяни Крупи передали в Національне антикорупційне бюро України. ВАКС продовжив арешт Тетяни Крупи до 26 січня, а розслідування в справі продовжили до 5 квітня 2025 року.