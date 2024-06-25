Це буде нечесно, – Тищенко у суді прокоментував готовність скласти мандат

Тищенко вже перебуває у Печерському райсуді Києва. Перед засіданням щодо обрання запобіжного заходу він заявив, що буцімто буде нечесно перед українцями, якщо в нього заберуть мандат.

Так, під час спілкування з журналістами Тищенко заявив, що у випадку призначення йому цілодобового домашнього арешту він не зможе виконувати свої конституційні повноваження депутата. І це, за його словами, "порушуватиме інтереси виборців".

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Тищенко заявив, що захищає українців своїм мандатом

Він заявив, що "інтереси виборців сьогодні найголовніше". Бо під час війни вони вимагають захисту, чим Тищенко, з його слів, буцімто й займається.

На прохання журналістів прокоментувати ситуацію у Дніпрі він це робити відмовився. Чиновник заявив, що не може розголошувати цю інформацію, бо триває розслідування. Також він сказав, що вірить, що слідство з усім розбереться, "хто на кого тисне і кому заважав".

Разом з тим Тищенко додав, що все, що відбувалося, зафіксували камери.

Водночас він раптово почав говорити про те, Дніпро є "найголовнішим центром ботоферм в Україні". І він вже півтора року нібито веде війну з колцентрами та ботофермами.

Нардеп також не відповів на запитання, чому представники київських правоохоронних органів були з ним у Дніпрі. А на будь-яке незручне запитання казав, що бореться з ботофермами.