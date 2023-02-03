Переховувалась на Закарпатті: про підозру повідомили головній бухгалтерці "Укртатнафти"

СБУ та БЕБ повідомили про підозру головній бухгалтерці "Укртатнафти". Вона переховувалась в Ужгородському районі на Закарпатті, проте співробітники спецслужби встановили її місцеперебування.

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру головній бухгалтерці "Укртатнафти", як одній з фігуранток кримінального провадження про привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

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Що встановили слідчі

У Дніпрі викрили приміщення, де зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній. Також знайшли документи пов'язаних підприємств, печатки тощо.

Згідно з матеріалами справи, ПАТ "Укртатнафта" виробляло та реалізовувало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча відповідне податкове навантаження закладалось в ціну для споживачів. Тож заборгованість по сплаті акцизу за даним епізодом складає 605 мільйонів гривень.

Таким чином, правоохоронці відшуковують виведені активи "Укрнафти" і "Укртатнафти" та встановлюють всі обставини протиправної діяльності колишніх керівників цих компаній,

– мовиться у повідомленні.

Обшуки у бухгалтерки "Укртатнафта": фото СБУ

Правоохоронці продовжують розслідування