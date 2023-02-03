Переховувалась на Закарпатті: про підозру повідомили головній бухгалтерці "Укртатнафти"
Джерело:Служба безпеки України
СБУ та БЕБ повідомили про підозру головній бухгалтерці "Укртатнафти". Вона переховувалась в Ужгородському районі на Закарпатті, проте співробітники спецслужби встановили її місцеперебування.
Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру головній бухгалтерці "Укртатнафти", як одній з фігуранток кримінального провадження про привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".
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Що встановили слідчі
У Дніпрі викрили приміщення, де зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній. Також знайшли документи пов'язаних підприємств, печатки тощо.
Згідно з матеріалами справи, ПАТ "Укртатнафта" виробляло та реалізовувало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча відповідне податкове навантаження закладалось в ціну для споживачів. Тож заборгованість по сплаті акцизу за даним епізодом складає 605 мільйонів гривень.
Таким чином, правоохоронці відшуковують виведені активи "Укрнафти" і "Укртатнафти" та встановлюють всі обставини протиправної діяльності колишніх керівників цих компаній,
– мовиться у повідомленні.
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Правоохоронці продовжують розслідування
- СБУ та БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти". Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
- У рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
- Наразі правоохоронці продовжують активні слідчі дії у рамках провадження про привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом акціонерних товариств.