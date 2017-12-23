Справа полоненого Агеєва: як українська Феміда не може визначитись, що робити з бойовиками

Три з половиною роки війни на Донбасі, а наші суди та вітчизняні прокурори досі не можуть визначитись – судити чи виправдовувати бойовиків?!

Почалась ця історія влітку цього року. Наприкінці червня бійці 93 бригади на Луганщині у бою зустрілися із розвід групою "ЛНРівців". Сталося це біля села Жолобок Слов'яносербського району. Під час перестрілки загинув командир бійців-сепаратистів, виявився це кадровий російський офіцер Олександр Щерба. Лишились у живих, але потрапили у полон чотири бойовики "ЛНР", троє виявилися українцями – Андрій Стоянов, Богдан Венгер і Даніїл Гладков, а ще один – росіянин Віктор Агеєв. Та не просто росіянин. При ньому віднайшли військовий квиток, який підтверджував, що він – кадровий військовий російської армії.

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У перші дні він добре співпрацював зі слідством та розповів про себе чимало. У 2015 році він закінчив Алтайський коледж, потім рік проходив строкову службу у Новочеркаську Ростовської області. Ну, і понеслась. Веселе життя контрактника російської армії Агеєв ілюстрував на власній сторінці в мережі "Однокласники" та носив при собі справжній військовий квиток.

Завдяки свідченням Агеєва та знайденим при ньому документам наші військові з'ясували – місцем служби Агєєва скоріш за все було місто Батайськ Ростовської області, а це дислокація 22 бригади ГРУ Генштабу Російської Федерації. Та якщо ви підзабули, то нагадаю, Росія офіційно відмовилась визнавати Агеєва власним військовим,

Матір військовополоненого зверталась до українського президента із проханням відпустити її невинуватого сина, бо для неї його захоплива гра у "війнушки" та ще й в українському Донбасі стала повною несподіванкою.

У першому інтерв'ю журналістам Агеєв прямо відповідав на питання – російська армія виконує гуманітарну місію на Донбасі та захищає місцеве населення від української армії.

Справа росіянина Агєєва та його так званих українських "колег" Венгера і Гладкова була передана до суду в жовтні (Андрій Стоянов раніше підписав угоду зі слідством, визнав свою провину і вже отримав вирок – 6 років тюрми).

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На свіжих кадрах чергового судового засідання у Новоайдарському суді Луганської області, які відзняли журналісти луганської телекомпанії "ЛОТ" видно, що до Агеєва на прохання його матері повернувся його адвокат Віктор Чевгуз, але найцікавішою на процесі виявилась промова військового прокурора Олександра Мохорта. Він зачитував обвинувальний вирок підсудним, зокрема, згадав і про Агеєва.



Віктор Агеєв (справа) просидів все засідання в капюшоні (24 листопада 2017 рік)

Тобто прокурор ані словом не обмовився, що Агеєв – це кадровий військовослужбовець російської армії. Він вже давав задню і тепер почав відмовлятися від свідчень, які давав одразу після затримання. А військовий прокурор запевняв журналістів, що слідство не може довести, що він насправді був контрактником. Міноборони Росії відхрестилось від Агеєва, а інформації з його військового квитка недостатньо. Хоча навіть не юристи, а бійці 93 бригади ще влітку навели доказ того, що Агеєва відправили на Донбас російські офіцери. На фото його військового квитка, в якому відсутні записи про звільнення зі служби, а от про зарахування є.



Військовий квиток Віктора Агеєва

Але і це ще не всі несподіванки з обвинувального акту. Виявляється, хлопці з ДРГ від "ЛНР" – не такі й вже винуваті. Бо за версією військової прокуратури ані Агеєв, ані Венгер, ані Гладковський нікому шкоди не завдали.

На питання журналістів прокурор Мохорт уточнив, що офіційно потерпілих у даному кримінальному провадженні немає. Тобто ніхто проти них до суду не подавав. Логіка залізна. Ніхто не виключає, що ймовірні потерпілі від ігор у "війнушки" цих хлопців вже давно спочивають у сирій землі, але ж ніхто не звертався. Крапка.

Прокурори не мають доказів, що хлопці брали участь у бойових діях. І навіть те, що їх затримали українські військові зі зброєю, з приналежністю до армії "ЛНР" – не такі вже й вагомі аргументи. Звісно, така позиція військової прокуратури не може не шокувати. Він повністю підтвердив версію Путіна, мовляв, жодного представника російської армії на Донбасі нема. Новину про таку позицію прокурора Мохорта миттєво розтиражували російські ЗМІ.

Замало буде сказати, що така позиція військової прокуратури дивує. Ні, вона розчаровує. Така лояльність до злочинців теж є злочином!

До речі, саме військовий прокурор Мохорт наполіг на тому, щоб журналісти не могли бути присутні на процесі, коли будуть досліджуватися докази, і чекали вже вердикту.

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Яким буде рішення суду, звісно, ми прогнозувати не будемо, але дуже схоже, що реального покарання уникнуть. Та й самі підсудні не надто переймаються. Вони чекають на обмін полоненими, який має відбутися до різдвяних свят.

До речі, Агеєва у списках на обмін немає. Його ж адвокат підтвердив, що про нього не надали запит ані "ЛНР", ані "ДНР".

І ще один важливий нюанс, досудове слідство по справі Агеєва, Венгера та Гладковського вела військова прокуратура, але не сама, а під керівництвом СБУ. І сам її голова Василь Грицак запевняв – доказів, що Агєєв контрактник РФ повно. Але що трапилося і чому тепер військова прокуратура дає задню?

Зайдемо з іншого боку. Та сама військова прокуратура у справі прикордонника Колмогорова, який за інструкцією відкрив вогонь на блокпості, бо машина їхала не зупиняючись, вину його майже повністю довела. Згадайте, як це обурило громадськість, що дійшло навіть до погрому у Києво-Святошинському суді.

Тож, пане Матіос та пане Грицак, дайте відповідь на питання: ваші відомства працюють на боці світла чи на боці зла?