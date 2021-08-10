У справі MH17 призначили нового прокурора
Джерело:Прокуратура Нідерландів
У справі збитого пасажирського Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" з'явився новий прокурор. З вересня розслідувати справу буде Біргіт ван Россел.
Так, Россел долучився в команду прокурорів про збитий над Донбасом MH17. Посадовець має довгу кар'єру у державній прокуратурі.
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Прокурор замінятиме колегу
Россел часом замінятиме прокурора, який братиме участь в інших процесах. Прокурор Варда Фердінандус буде прикріплений до прокуратури Спеціального суду по Косову, де очолить департамент розслідувань, однак також займатиметься і справою MH17.
До слова, кримінальний процес у справі продовжиться 6 вересня 2021 року. На засіданнях мають виступити родичі жертв. Рішення у справі очікують не раніше ніж 2022 року.
Справа МН17: що треба знати
- 17 липня 2014 року Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий над Донбасом. Усі люди на борту загинули – 298 осіб.
- Ракету запустили проросійські бойовики з окупованої території.
- 3 лютого 2020 року прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення 4 фігурантам. Мовиться про Сергія Дубинського, Ігоря Гіркина, Олега Пулатова, Леоніда Харченка.
- 17 червня 2021 року у суді завершили демонстрацію всіх доказів у справі.
Трагедія МН17 / Інфографіка 24 каналу