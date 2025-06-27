У справі Назарія Гусакова проходять обшуки у Львові та Києві, – поліція

Зранку 27 червня в поліції заявили, що проводять слідчі дії у справі Назарія Гусакова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

Дивіться також Підозра у шахрайстві, виїзд за кордон і кримінальні справи: все про скандал з Назарієм Гусаковим

Що відомо про обшуки у справі Гусакова

Поліцейські пояснили, що у Львові та Києві обшукують місця проживання Гусакова, а також осіб, яких він залучив до збору коштів для закупівлі дороговартісного препарату.

Йдеться про близьких друзів і знайомих, банківські картки яких він використовував для отримання благодійних внесків та в особи, що допомагала йому в переказі готівкових та безготівкових коштів, зібраних на донати в криптовалюту,

– деталізували у відомстві.

Правоохоронці документують можливі факти нецільового використання благодійних коштів, а також встановлюють місцеперебування осіб, які можуть бути причетні до імовірної злочинної діяльності.

Кримінальне провадження розпочали за статтею "Шахрайство" і "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" Кримінального кодексу України.

У Департаменті кіберполіції аналізують інформацію щодо руху коштів за криптовалютними гаманцями, куди могли виводити отримані внески. Працівники Державної служби фінансового моніторингу України перевіряють рух коштів за банківськими рахунками Назарія Гусакова та інших осіб, які могли бути задіяні в зборі пожертв.

Коло потерпілих, які могли постраждати від шахрайських дій, ще встановлюють.

"Поліцейські просять всіх, хто переказував кошти на ці збори, постраждав від шахрайських дій або має будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству, звертатись до слідчого Головного слідчого управління за телефоном: 099 302 15 24. Кожне свідчення може бути важливим для встановлення істини", – додали в поліції.

Коротко про скандал з Гусаковим

Нагадаємо, Назарій Гусаков має СМА – спінальну м'язову атрофію. Йому потрібен дорогий препарат Evrysdi, тож хлопець збирав гроші.

Та Назарій мешкає у Львові, а це місто безкоштовно забезпечило його ліками.