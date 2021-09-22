У справі про замах на Шефіра прокуратура має кілька версій, але поки не називає
Джерело:24 канал
Прокуратура відпрацьовує різні версії у справі про обстріл автомобіля Сергія Шефіра. Втім, повідомити про це подробиць там наразі не можуть.
Таку заяву під час брифінгу зробив керівник прокуратури Київської області Олексій Хоменко. Він пояснив, чому ця інформація наразі є закритою.
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Чому наразі не називають усіх версій
За словами посадовця, все ще тривають оперативні заходи, зокрема – огляд місця події. Тож він не може публічно озвучувати версії – це може зашкодити слідству.Зверніть увагу! Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом нападу. Попередня кваліфікація – за статтею про замах на вбивство.
Раніше Арахамія назвав ймовірні версії
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав кілька версій, чому міг трапитися напад. Він припустив, що причиною є боротьба з політичним впливом фінансово-промислових груп. Водночас, на його думку, це міг бути "привіт" від контрабандистів та кримінальних авторитетів або ж "російський слід".
Що про напад кажуть у Зеленського
- В Офісі Президента вважають, що напад скоїли через боротьбу команди Зеленського з олігархами. Мовляв, агресію та спротив через різні нововведення там спостерігають уже не перший місяць.
- Крім цього, у Зеленського обстріл авто Шефіра назвали терористичним актом. Радник голови ОП Михайло Подоляк припустив, що зловмисники хотіли залякати команду глави держави.
- Також Подоляк пояснив, чому нападники влучили лише у водія автомобіля, але не поранив самого Шефіра. Все через те, що стріляли лежачи. З іншого боку зробити це було б неможливо.