Не компетенція цивільних суддів, – Маломуж про справи проти 3 генералів

Нещодавно заарештували бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна, яких звинувачують у бездіяльності, що призвела до захоплення частини Харківської області у 2024 році. Однак це не можна кваліфікувати лише конкретними статтями Кримінального кодексу.

Фахівці воєнного класу повинні оцінити, чи був у них умисел на здійснення злочину. Таку думку 24 Каналу озвучив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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Потрібна глибока оцінка

Микола Маломуж зазначив, що війна складається не тільки з успіхів та перемог. Є оборона, прорахунки, відступи. Тому не можна кваліфікувати тільки конкретними статтями Кримінального кодексу. Тут повинна бути оцінка фахівців воєнного класу, чи був умисел на скоєння злочину. Наприклад, коли командир умисно покинув поле бою без причини, наказу, а не для збереження життів військових, коли не було шансів тримати позиції.

Це повинні оцінити люди, які реально сьогодні воюють, координують роботу, можуть давати кваліфіковану оцінку, визначитися з воєнними юристами, чи є тут склад злочину. Тому друга складова – слідчі повинні бути воєнними, які глибоко знають воєнне законодавство, воєнні бойові операції, наслідки, як діяти у стані тієї чи іншої необхідності,

– підкреслив генерал армії.

За його словами, якщо були інші склади злочину, наприклад, зрада, хабарі, знущання з військових, тут може прямо стояти питання про відповідальність за злочин. За попередніми даними, такого не було. Ставиться питання про те, що неефективно діяли на полі бою, тому тут велика розбіжність. Тому цих генералів не повинні не арештовувати, бо їхня вина ще не доведена.

"Тому якщо не було реального умислу на злочин, то такий підхід неправильний. Глибока оцінка насамперед фахівців комісійно, а тоді визначення, чи вони підлягають відповідальності. Якщо підлягають, то від воєнної прокуратури, слідчих та воєнних судів", – наголосив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна звинувачують у тому, що своїм недбалим ставленням до військової служби вони дозволили військам Росії захопити частину території Липецької сільської тергромади Харківського району. Крім цього, мовиться, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності. Зазначається, що один із генералів неправильно визначив позиції для бригади, вони не відповідали її бойовим потужностям.