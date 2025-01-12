Прокурор у справах проти Трампа подав у відставку

Спеціальний прокурор США Джек Сміт, який вів федеральні справи проти Дональда Трампа за звинуваченнями у спробі скасувати поразку на виборах 2020 року та неправомірному поводженні з секретними документами, подав у відставку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reurters.

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Прокурор Джек Сміт подав у відставку

Сміт подав у відставку в п'ятницю з Міністерства юстиції, згідно з поданою в суботу заявою до окружного судді США Ейлін Кеннон. У ній просив скасувати наказ, який видала, заблокувавши публікацію його остаточного звіту.

В агентстві зауважили, що повідомлення про відставку прокурора з'явилося у виносці в заяві. Зокрема, у ній йшлося, що спеціальний радник завершив свою роботу, представив остаточний конфіденційний звіт 7 січня і "відокремився" від Міністерства юстиції 10 січня.

Колишній прокурор у справах про воєнні злочини Сміт порушив 2 з 4 кримінальних справ щодо Трампа, з якими він зіткнувся після закінчення президентського терміну у 2021 році. Втім, вони припинилися після того, як призначений республіканцем суддя у Флориді закрив одну з них, а Верховний суд США – з 3 суддями, призначеними Трампом, – постановив, що колишні президенти мають повний імунітет від переслідування за офіційні дії. Жодна справа так і не дійшла до суду.

Після перемоги Трампа на виборах у 2024 році прокурор відмовився від обох справ, посилаючись на давнє правило Мін'юсту. Воно забороняє переслідувати чинних президентів. Звертаючись до суду з проханням зняти звинувачення, команда Сміта відстоювала суть порушених справ, сигналізуючи лише про те, що неминуче повернення республіканця до Білого дому робить їх неприйнятними.

Відставка Сміта є ще одним маркером краху кримінальних справ проти Трампа, які можуть завершитися без жодних юридичних наслідків для нового президента і викликати негативну реакцію, що сприятиме його політичному поверненню,

– зазначили в агентстві.

Водночас зауважили, відставка прокурора була очікуваною. Трамп, який часто називав Сміта "божевільним", заявив, що звільнить його одразу же після інавгурації. Також припускав, що може

помститися прокурору та іншим особам, які проводили проти нього розслідування.

До речі, Трамп став першим чинним або колишнім президентом США, який зіткнувся з кримінальним переслідуванням. Спочатку в Нью-Йорку, де його звинуватили в спробі приховати виплату грошей за мовчання порнозірки під час президентської кампанії 2016 року.

Пізніше Сміт висунув звинувачення в незаконному зберіганні секретних матеріалів після того, як Трамп залишив посаду, і в спробі скасувати свій програш на виборах у 2020 році, – кампанії, яка спровокувала штурм Капітолія 6 січня 2021 року, наголосили журналісти.

Прокуратура Джорджії також висунула звинувачення через спроби республіканця скасувати свою поразку на виборах у цьому штаті.