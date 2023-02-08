Не задекларував віллу в Іспанії: справу проти нардепа Герасимова скерували до суду
8 лютого 2023, 11:30Читать новость на русском
Джерело:САП
Справу нардепа від ЄС Артура Герасимова передали до суду. У політика знайшли незадекларовану віллу в Іспанії.
САП скерувала до суду обвинувальний акт щодо Герасимова.
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Незадекларовано 8 мільйонів
Загальна сума незадекларованого майна Герасимова становить майже 8 мільйонів гривень. До виправленої декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про його двоповерхове житлове приміщення та паркомісце в Іспанії.
Майно коштує 228 тисяч євро, також повідомляли про наявність грошових активів у розмірі 1 657 доларів США, що були розміщені на рахунках в українському банку.Важливо! САП зазначила, що 7 лютого 2023 року прокурор у кримінальному провадженні за участі детективів НАБУ вручив обвинувальний акт підозрюваному.
Що відомо про віллу Герасимова
- Журналісти-розслідувачі "Схем" з'ясували, що нардеп від "Європейської Солідарності" не задекларував двоповерхову віллу в Іспанії. Її площа сягнула 120 квадратних метрів.
- Герасимов та його дружина мають цю віллу з 2013 року. Однак нардеп жодного разу не згадав про неї у своїй декларації.
- Сам нарлеп нраніше повідомляв, буцімто повідомив НАЗК про неточності в його декларації. Однак прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом брехні у декларації.