Не задекларував віллу в Іспанії: справу проти нардепа Герасимова скерували до суду

Справу нардепа від ЄС Артура Герасимова передали до суду. У політика знайшли незадекларовану віллу в Іспанії.

САП скерувала до суду обвинувальний акт щодо Герасимова.

До теми Нардепу від ЄС Герасимову оголосили підозру за незадекларовану віллу в Іспанії

Незадекларовано 8 мільйонів

Загальна сума незадекларованого майна Герасимова становить майже 8 мільйонів гривень. До виправленої декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про його двоповерхове житлове приміщення та паркомісце в Іспанії.

Майно коштує 228 тисяч євро, також повідомляли про наявність грошових активів у розмірі 1 657 доларів США, що були розміщені на рахунках в українському банку.

Що відомо про віллу Герасимова

Журналісти-розслідувачі "Схем" з'ясували, що нардеп від "Європейської Солідарності" не задекларував двоповерхову віллу в Іспанії. Її площа сягнула 120 квадратних метрів.

Герасимов та його дружина мають цю віллу з 2013 року. Однак нардеп жодного разу не згадав про неї у своїй декларації.

Сам нарлеп нраніше повідомляв, буцімто повідомив НАЗК про неточності в його декларації. Однак прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом брехні у декларації.

САП зазначила, що 7 лютого 2023 року прокурор у кримінальному провадженні за участі детективів НАБУ вручив обвинувальний акт підозрюваному.