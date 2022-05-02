Справжні "боги війни": у ЗСУ показали влучний удар артилеристів по ворожій техніці

Українські артилеристи знають свою справу та виконують її філігранно – влучними ударами знищують техніку російських окупантів.

Влучні удари по противнику

Відповідне відео опублікували захисники військ "Південь" Збройних Сил України та закликали вірити українським військовим.

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Наші артилеристи – це справжні "боги війни", які завдають влучні удари по техніці противника,

– написали військові.

Успіхи артилерії

До слова, росіяни помітно зменшили кількість артилерійських обстрілів Харкова. І це завдяки успіхам Збройних Сил України.

Також бійці ССО знищили скупчення ворожої техніки на Харківщині та завдали удару по бліндажу російських окупантів. Зокрема вдалось розбити важкоброньовані та легкоброньовані машини.

Останні новини про ситуацію на фронті

У розвідці Британії повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росія відправила до України 120 своїх батальйонних тактичних груп. Однак Збройні Сили України якісно знешкоджують російських окупантів. Тож кожен 4-й підрозділ російської армії воювати вже не може

За даними Генштабу, на декількох напрямках ворог здійснює перегрупування військ і посилює свої підрозділи.

Окрім активних воєнних дій на Слобожанському та Донецькому відтинках фронту, росіяни посилюють артилерійські підрозділи та свою протиповітряну оборону на Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках.

Також російські окупанти обстріляли позиції наших захисників у Запорізькій області, у районі населеного пункту Оріхів.

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