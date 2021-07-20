Справжній герой: ДСНС нагородила чоловіка, який врятував з виру в річці 2 жінок та дитину

У річці Стрий на Львівщині мало не сталася трагедія – потонути могли дві жінки та дитина. На щастя, до них прийшла допомога.

30-річний чоловік кинувся в річку і врятував людей. Тим часом ті вже потрапили у вир і майже пішли під воду.

Зверніть увагу Відпочинок закінчився трагедією: на польському курорті потонув українець

Чоловік врятував трьох людей, які потрапили в річці у вир

Спершу людей, які могли втонути, помітила жінка на ім'я Любов Кістей. Вона кинулася на допомогу, але коли наблизилася, то зрозуміла, що сама не впорається.

Дві жінки й дитина вже на пів метра пішли під воду, адже у річці потрапили у вир.

Любов почала кричати, щоб привернути увагу – на пляжі було багато відпочивальників. Але у воду кинувся тільки один чоловік – Андрій Данелейко.

Згодом він розповів, що не мав часу на роздуми, бо люди у воді були в критичній ситуації: "Вони одне одного тягнули, хаос. Почав їх виштовхувати".

А далі люди на березі утворили живий ланцюг і так допомогли витягти потерпілих. Двох жінок витягнули ледь притомних, а маленьку дівчинку – при тямі, але майже синю.

Державна служба з надзвичайних ситуацій нагородила героя

19 липня працівники ДСНС зустрілися з Андрієм Данелейком, та вручили йому почесну грамоту і пам'ятний подарунок. Про подвиг чоловіка там дізналися із розповіді у фейсбуці очевидиці порятунку людей.

Також рятувальники розповіли що річка Стрий, де все й відбувалося, має тільки вигляд мілкої. Насправді подекуди вона сягає 3 метрів углиб, має течію та вири. У 2021 році у Львівській області потонули вже 28 дорослих і 4 дітей.



Як слід поводитися на воді / Інфографіка 24 каналу