Справжній концтабір, – Навальний опублікував перший допис з колонії

У фейсбуці на сторінці Олексія Навального з'явився перший допис від імені опозиціонера після переведення у колонію. Політик зазначив, що російська тюремна система здивувала його.

У дописі мовиться зокрема про те, яка ситуація в колонії "Покров". Водночас опозиціонер зазначив, що не зафіксував випадків насильства.

До теми Навального перевели у колонію в Покрові, – ЗМІ

Про що мовиться у дописі Навального

"Не уявляв, що можна влаштувати справжній концтабір у 100 кіломатерах від Москви. Ніякого насильства і навіть натяку на нього я поки не бачив, хоча по напруженню засуджених – я повірю численним історіям про те що в ІК-2 "Покров", зовсім недавно людей до півсмерті "забивали" дерев'яними молотками", – мовиться у дописі.

Проте політик зауважив, що наразі методи змінилися і він називає відповідне місце "нашим доброзичливим концтабором", адже у колонії "Покров" заборонені навіть жаргонні слова.

Також він повідомив, що у колонії за ув'язненими стежать завдяки відеокамерам і при найменших порушеннях складають рапорт.

Арешт опозиціонера Навального: головне

Російського опозиціонера Олексія Навального засудили до 3,5 років позбавлення волі 2 лютого 2021 року. Водночас за рішенням суду політик має провести 2 роки та 8 місяців у колонії.

Згодом до влади Росії з вимогою терміново звільнити Навального звернувся Європейський суд, щодо цього використали 39 правило регламенту.

У СІЗО російського опозиціонера поставили на облік через те, що політик начебто "схильний до втечі".