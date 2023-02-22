Справжній Путін виступав 21 лютого, а на "Лужники" випустили двійника, – політтехнолог

Останніми днями кремлівський диктатор Владімір Путін почав дедалі частіше з'являтися на публіці. 21 лютого він виступив перед Федеральними зборами, а 22 лютого – на стадіоні у "Лужниках". Втім, останній перфоманс російського президента викликав чимало запитань.

Достатньо просто побачити, що це зовсім інша людина. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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У "Лужниках" працював двійник

Як відзначив Шейтельман, у того "Путіна", якого випустили на стадіон, інша форма лоба, щік та брів. Ба більше, ця людина страшно гаркавила й шепелявила. "Він спершу постійно видавав "г" і "ф" у купі слів. Це не може бути випадковістю, це не один раз. Близько 1,5 хвилини він так говорив, а потім усе зникло", – наголосив політтехнолог.

Найімовірніше, двійнику змінювали форму обличчя якимись вставними щелепами, до яких йому довелося звикати. Людина просто не змогла нормально вимовляти слова.

Чому вчора виступ тривав 1 годину 40 хвилин, а сьогодні – 5 хвилин? Він не поважає молодь? Я думаю, він почав говорити, і той, хто відповідає за усе це, побачив, що це провал, і сказав у вухо закруглятися. Він почав йти. Потім усі зрозуміли, що замало. Сказали йому повернутися й покричати "ура". І він вийшов,

– зауважив політтехнолог.

За його словами, є й інші непрямі ознаки. Так, під час виступу перед Федеральними зборами він був на відстані 20 метрів від усіх, а наступного дня – почав усім поспіль тиснути руки. Поруч не було жодної охорони, тому що двійника не шкода. Натомість справжній Путін, впевнений політтехнолог, вже давно близько ні до кого не підходить. Минулого року він виступав під броньованим ковпаком, а найближча охорона була на відстані 30 метрів. Ба більше, гучномовцем оголошували якогось майора, проте вийшов Путін.

Усе це не просто так. Незрозуміло хто вийшов незрозуміло звідки. Це не означає, що Путін помер. Ні, він живий. До Федеральних зборів звертався справжній Путін, а сьогодні випустили таку людину,

– сказав Шейтельман.

У мережі також з'явилися фото ППО "Панцир" довкола стадіону. Втім, росіяни не можуть подбати про безпеку навіть такого об'єкта і їм по-справжньому страшно. Шейтельман підкреслив: вони боялися, що Україна обстрілюватиме "Лужники", хоча ми не можемо цього робити, бо там багато мирних мешканців.

Проте є межа, каже він, і двійника не можуть використовувати у певних обставинах. "Я ніколи не повірю, що фальшивому двійнику доручають вести якісь перемовини. Це нісенітниця, він же ухвалює державні рішення", – стверджує політтехнолог.

Для застосування двійника є важливі умови:

перетинатися з людьми, які ніколи його не бачили;

робити це там, де він не може зробити нічого поганого.

Є список двійників: "Говорун", "Удмурт", "Кучма", "Дипломат", "Бенкетний" та "Синець". Журналісти не полінувалися і виокремили цих персонажів.

"Це був "Бенкетний". Він почав говорити і я одразу зрозумів, що це не Путін. До речі, голос на тон вищий, ніж вчора. В сенсі? А як? Що це за нісенітниця? Це інша людина", – підсумував Шейтельман.

Виступ диктатора перед федеральними зборами: коротко